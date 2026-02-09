Con Málaga pide "cambio estructural" en política de infraestructuras que "garantice conectividad de pueblos"

El portavoz del grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, en una imagen de archivo - CON MÁLAGA

MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha informado de dos mociones que defenderá el grupo ante la Comisión Informativa Especial de Cuentas con "un objetivo común" como es "transformar la política de infraestructuras de la Diputación de Málaga para garantizar la conectividad de los pueblos".

"Hay que abandonar el actual modelo de parche y sustituirlo por una planificación estructural y preventiva", ha explicado Márquez, que ha detallado en un comunicado que la primera de las propuestas "busca auxiliar a los municipios de menos de 20.000 habitantes mediante la creación de un servicio provincial para la actuación en caminos públicos".

Al respecto, ha señalado que "estas vías han dejado de ser meros accesos agrarios para convertirse en conexiones vitales para viviendas habituales. Un municipio pequeño no puede depender de si tiene o no una excavadora en un momento de emergencia".

"Defendemos la creación de un cuerpo técnico y operativo permanente, similar al consorcio de bomberos que dote de medios propios a los ayuntamientos que se ven sistemáticamente desbordados por los temporales", ha subrayado Márquez.

De igual modo, Márquez ha informado de que "paralelamente, desde Con Málaga exigiremos un Plan Especial de Inversiones para la Red Provincial de Carreteras. Los cortes por desprendimiento y crecida de arroyos se repiten siempre en los mismos puntos, lo que inmediatamente una falta de previsión estructural. Criticamos duramente la paupérrima ejecución de los presupuestos de carreteras y proponemos utilizar los remanentes de tesorería para obras de prevención".

"No podemos tratar como imprevistos daños que son recurrentes. Hay recursos para actuar sobre taludes y cauces antes de que llegue la tormenta", ha apostillado.

Por último, Márquez ha resaltado que "estas iniciativas coinciden en la necesidad de realizar estudios técnicos que identifiquen los puntos negros de la provincia, tanto en caminos como en carreteras. La respuesta del equipo de Gobierno de negar la necesidad de mejorar es insostenible ante una nueva realidad climática".

Así, instan a la Diputación a "escuchar las necesidades de los Ayuntamientos afectados para diseñar servicios que garanticen que ningún municipio quede aislado por falta de previsión institucional", ha concluido.