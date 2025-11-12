Con Málaga pide explicaciones al área de Medio Ambiente ante el aumento de ratas en la ciudad

El concejal y portavoz de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), Nicolás Sguiglia, ha criticado la creciente presencia de ratas en numerosos barrios y espacios públicos de la ciudad - CON MÁLAGA

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal y portavoz de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), Nicolás Sguiglia, ha criticado la creciente presencia de ratas en numerosos barrios y espacios públicos de la ciudad, y ha reclamado medidas urgentes para controlar esta situación que, según ha advertido, "se está convirtiendo en un problema de salud pública".

Por este motivo, Con Málaga ha solicitado formalmente la comparecencia de la concejala responsable de Medio Ambiente en la próxima Comisión de Medio Ambiente, con el objetivo de que "explique con detalle qué medidas se están adoptando, cómo se está controlando el servicio y qué plan tiene el Ayuntamiento para erradicar esta plaga en los barrios".

"La ciudad de Málaga está llena de ratas. No paramos de recibir quejas de vecinos y vecinas de distintos distritos por la presencia de ratas en parques, plazas y zonas públicas", ha afirmado Sguiglia. "Aquí mismo, en el Parque de Málaga, si venimos por la noche podemos encontrar muchísimas ratas moviéndose libremente, tantas que incluso han llegado a entrar en el propio Ayuntamiento", ha añadido.

El portavoz de Con Málaga ha explicado que esta situación se debe, principalmente, a una falta de control del área de Parques y Jardines sobre las empresas encargadas del servicio de desratización y control de plagas.

"El año pasado, la empresa responsable del servicio, declaró la quiebra, lo que provocó que durante varios meses no se realizara adecuadamente el control de plagas", ha recordado.

Y ha expuesto que recientemente, el Ayuntamiento ha adjudicado un nuevo contrato a otra empresa con un presupuesto de 900.000 euros para tres años, para hacerse cargo de este servicio. Sin embargo, Sguiglia ha subrayado que "es fundamental garantizar que la empresa está actuando de forma efectiva y bajo una supervisión adecuada".

"No puede ser que padres y madres que acuden a un parque infantil se encuentren con ratas, que las personas mayores vean roedores al pasear o que los vecinos tengan que convivir con animales que son portadores de enfermedades", ha advertido el edil ,"es una cuestión de salud pública y de dignidad urbana: Málaga no puede permitirse seguir así".