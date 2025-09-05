Con Málaga pide que hagan pruebas y se descarte cualquier riesgo de contagio en el parque de Huelin

Con Málaga ha exigido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que actúe de forma inmediata y que haga las pruebas médicas oportunas y se descarte cualquier riesgo de contagio, así como que se adopten medidas de prevención en el parque de Huelin - CON MÁLAGA

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con Málaga ha exigido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad que actúe de forma inmediata y que haga las pruebas médicas oportunas y se descarte cualquier riesgo de contagio, así como que se adopten medidas de prevención en el parque de Huelin ante la posibilidad de gripe aviar y para proteger a la plantilla de trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio en este espacio.

Según señalan desde la confluencia de izquierdas en un comunicado, el comité de empresa de la concesionaria del servicio de parques y jardines de Málaga ha alertado mediante un escrito de la posible existencia de un caso de gripe aviar en el parque de Huelin. Y en su comunicado, trasladado al Ayuntamiento, los representantes de los trabajadores advierten "sobre casos de empleados que presentan síntomas compatibles con la enfermedad, solicitando de manera urgente chequeos y análisis médicos precisos para descartar cualquier riesgo de contagio".

Según el relato de Con Málaga, el comité recuerda que, en caso de no actuar con rapidez, la integridad física de los empleados y de sus familias podría estar en peligro, señalando que "si sucede algo en la plantilla, el responsable será el propio equipo de gobierno por no haber tomado medidas a tiempo".

En apoyo a este escrito, el concejal portavoz de Con Málaga. Nicolás Sguiglia, ha mostrado su solidaridad con los trabajadores: "El comité de empresa ha hecho público que varios empleados presentan síntomas compatibles y que no se están tomando las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Desde Con Málaga exigimos al equipo de gobierno que actúe de manera inmediata: que se hagan las pruebas médicas oportunas, que se descarte cualquier riesgo de contagio y que se adopten medidas de prevención para proteger a la plantilla".

Sguiglia ha subrayado que se trata de un problema de salud pública: "Lo que no puede ser es que, con la información que ya se tiene, se esté poniendo en riesgo la salud de los trabajadores ni tampoco la del conjunto de la ciudadanía. Estamos hablando de una cuestión de salud pública y no se puede mirar hacia otro lado".

Finalmente, el edil ha exigido al Ayuntamiento "transparencia, responsabilidad y rapidez en la respuesta", instando directamente al alcalde a "ponerse del lado de los trabajadores, que lo único que reclaman es seguridad en su puesto de trabajo".