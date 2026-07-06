Con Málaga pide paralizar desalojo de Sacaba: "La única respuesta que ofrece el Ayuntamiento es la represión"

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, en el asentamiento de caravanas de Sacaba. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha exigido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la paralización "inmediata" del operativo de desalojo previsto en el asentamiento de caravanas de Sacaba y la apertura de una mesa de diálogo con las familias afectadas, vecinos del entorno y las organizaciones sociales para buscar una solución habitacional.

"Detrás de nosotros están las promociones donde se venden áticos por millones de euros y urbanizaciones para millonarios. Mientras tanto, a la gente trabajadora que vive aquí porque no puede acceder a una vivienda, la única respuesta que le ofrece el Ayuntamiento es la represión", ha afirmado en un comunicado Sguiglia.

Ha criticado que la situación que se vive en Sacaba es "una postal que refleja perfectamente lo que está ocurriendo en Málaga". Según ha señalado el portavoz, en los últimos años el número de caravanas se ha triplicado como consecuencia de un mercado de la vivienda "absolutamente fuera de control", a la vez que el Partido Popular "ha permitido una auténtica jungla de especulación inmobiliaria".

En este punto, el portavoz de Con Málaga ha comparado la actuación municipal "con políticas urbanísticas del pasado destinadas a ocultar la pobreza en lugar de resolverla". "Con la excusa de limpiar la zona, el señor De la Torre pretende expulsar a la gente humilde para que no se vean las consecuencias de su nefasta gestión de la vivienda en Málaga", ha advertido.

Desde Con Málaga han recordado que los representantes de las familias residentes registraron el pasado viernes un escrito solicitando una reunión urgente con el alcalde y la suspensión del desalojo. Sin embargo, han lamentado que el Ayuntamiento "no ha ofrecido hasta el momento una respuesta ni una alternativa habitacional".

Para Sguiglia es "perfectamente posible garantizar condiciones dignas" para los residentes y ha criticado que "lo que falta no es capacidad, sino voluntad política". El portavoz considera que el asentamiento de Sacaba "no es un problema aislado, sino una consecuencia directa de la emergencia habitacional que atraviesa Málaga mientras que el Ayuntamiento mantiene el desalojo alegando razones de salubridad y convivencia".

Rafa Sanchís, vecino y residente de una de las caravanas de Sacaba ha querido trasladar "la realidad" de las familias del asentamiento: "No queremos dar pena, no queremos vivir gratis ni pretendemos vivir en primera línea de playa. La mayoría somos personas trabajadoras que contribuimos a esta ciudad, pero simplemente no podemos acceder a una vivienda con los precios actuales" según un comunicado de Con Málaga.

Sanchís ha explicado que entre los residentes hay familias monoparentales, personas divorciadas, trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad "que han visto en las caravanas su única alternativa". También ha lamentando "la falta de interlocución por parte del Ayuntamiento" y ha asegurado que "nunca hemos tenido una reunión directa. Solo se nos comunica que van a limpiar la zona y que tenemos que irnos".

Sguiglia ha advertido que desalojar el asentamiento sin ofrecer alternativas "únicamente desplazará el problema a otros puntos de la ciudad" y ha insistido en que el acceso a una vivienda digna "constituye un derecho constitucional".

Por último, el portavoz de Con Málaga ha anunciado que, si el Ayuntamiento mantiene el operativo, estará presente junto a las organizaciones sociales y los propios vecinos para reclamar "una solución dialogada y garantizar que ninguna familia quede abandonada a su suerte".