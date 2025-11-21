Málaga premia el talento creativo joven en la segunda edición de la Muestra de Videojuegos de 'MálagaCrea'

Ayuntamiento premia el talento creativo joven en la segunda edición de la Muestra de Videojuegos de 'MálagaCrea' - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento premia el talento creativo joven en la segunda edición de la Muestra de Videojuegos del programa de promoción artística 'MálagaCrea'.

El videojuego 'From the Nexus', de Juan Martínez Justicia, ha sido el ganador en la modalidad para PC/consola, mientras que 'No words in this crime', de Álex Ode Valdivia Rodríguez, se ha alzado con el premio en la categoría para dispositivos móviles. Los ganadores han recibido un premio en metálico de 1.250 euros por cada modalidad.

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, ha asistido este viernes a la entrega de los premios a los ganadores de esta edición de la Muestra Joven de Videojuegos que ha tenido lugar en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, en Tabacalera.

Se trata de la segunda edición de esta Muestra de Videojuegos, organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga dentro del programa de promoción artística y creativa para jóvenes creadores 'MálagaCrea'.

El objetivo de esta muestra es el de fomentar el talento en el sector de los videojuegos y premiar aquellos proyectos que destaquen por su originalidad, calidad, creatividad, innovación y nuevas formas de juego que habitualmente giran alrededor de ideas nuevas y disruptivas.

La edición de este año de la Muestra Joven de Videojuegos 'MálagaCrea' ha recibido un total de once creaciones. De ellas, siete han sido proyectos en la modalidad para PC/consola y tres para dispositivos móviles. En cuanto al jurado, ha estado integrado por Sergio Banderas, David Bermúdez y Raúl Silleras.

Las Muestras Culturales 'MálagaCrea' son un programa de promoción artística para jóvenes creadores, organizado y gestionado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. El principal objetivo es facilitar los canales de expresión artística y dinamizar la creación joven y emergente de calidad de la ciudad.