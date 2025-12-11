Con Málaga propone 205 millones en enmiendas al presupuesto para "abrir paso a la Málaga del buen vivir"

La portavoz adjunta y el portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, y Nicolás Sguiglia - CON MÁLAGA

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Málaga ha registrado 75 enmiendas por valor de 205 millones de euros a través de diez planes de actuación, a los presupuestos municipales presentados por el PP que, en palabras de sus concejales, "dan la espalda a las principales necesidades que tiene nuestra ciudad como la vivienda, la inversión en barrios, en movilidad o derechos sociales".

Por eso, señalan, "con estas 75 enmiendas, con estos diez planes, lo que planteamos es un cambio radical en el modelo de ciudad, de manera que se pueda abrir paso esa 'Málaga del Buen Vivir' a través de políticas valientes".

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha advertido de que las cuentas del PP "dan la espalda a las principales necesidades que tiene la ciudad, por lo que son unos presupuestos que son claramente ineficientes". Además, ha añadido que "los niveles de ejecución que presenta este equipo de Gobierno son absolutamente sonrojantes".

En cuanto a las propuestas presentadas, el portavoz de Con Málaga ha explicado que "se materializan en 75 enmiendas agrupadas en diez planes estratégicos por un valor de 205 millones de euros. Con ellas, lo que hacemos demostrar que otra forma de gobernar la ciudad es posible, poniendo en el centro a los barrios, la urgente necesidad de políticas de vivienda, el fortalecimiento de los derechos y de la calidad de vida de nuestra gente".

Por esto, ha detallado, "precisamente las hemos titulado '75 enmiendas para una Málaga del Buen Vivir', porque lo que urge en la ciudad de Málaga es garantizar el bienestar de todos y todas y no que crezca el beneficio en la cuenta corriente de unos pocos".

VIVIENDA

Sguiglia ha desglosado las enmiendas presentadas por Con Málaga comenzando con las relacionadas con materia de vivienda, apuntando que "proponemos enmiendas que rondan los 25 millones de euros. Entre ellas proponemos una partida de 20 millones que se destine exclusivamente a la construcción de VPO en régimen de alquiler y de titularidad municipal".

"Con estos 20 millones el Ayuntamiento podría sumar a los proyectos actuales la construcción de 250 nuevas viviendas solo en el año 2026, una cantidad que podría llegar a las 400 viviendas si se cuenta con la participación, por ejemplo, de la financiación del Gobierno central", ha dicho.

Además, proponen aumentar en tres millones las ayudas al alquiler orientadas a familias malagueñas y a la población joven y la municipalización de la Empresa de Emergencia Social para que se oriente, fundamentalmente, a trabajar contra los desahucios y garantizar políticas habitacionales ante la situación de emergencia habitacional que afecta a muchas familias.

También la creación de pisos en transición "para dignificar la vida de las familias afectadas por situaciones de desahucio o emergencia habitacional", ha destacado Sguiglia.

La creación de una inmobiliaria municipal es otra iniciativa, junto con la puesta en marcha de un programa de inspección de viviendas turísticas y de prácticas ilegales en el mercado inmobiliario y la creación del Observatorio Municipal de la Vivienda.

MÁLAGA VERDE Y DERECHOS SOCIALES

Por otro lado, Sguiglia ha desglosado algunas propuestas del Programa Málaga Verde en el que plantean "una propuesta fundamental como la municipalización del Servicio de Parques y Jardines para evitar dejar en manos de empresas piratas que incumplen los pliegos de contratación y no garantizan el cuidado que se merecen nuestras zonas verdes".

Además, proponen destinar cuatro millones de euros para empezar ya a poner en marcha el Bosque Urbano en los antiguos terrenos de Repsol y otros dos millones para avanzar en la renaturalización del río Guadalmedina, así como una partida importante para reforzar todo lo que es el anillo verde de la ciudad y los parques periurbanos.

En materia de Derechos Sociales, Sguiglia ha anunciado la propuesta de municipalización del servicio de ayuda a domicilio, entre otras. "En materia de Democracia y Participación, proponemos que se ponga lo que hemos nombrado Málaga Participa, para que se ponga en marcha con carácter urgente dos consultas ciudadanas que entendemos que son prioritarias, tanto sobre el rascacielos del Dique de Levante del Puerto como sobre el proyecto del Bosque Urbano".

Por último, Sguiglia se ha referido a las propuestas de Con Málaga para luchar contra las violencias machistas a través de un programa titulado No estás sola, con una partida de 1,5 millones, así como partidas presupuestarias orientadas a reforzar los puntos violeta en los eventos organizados por el Ayuntamiento y otras destinadas a profundizar en el trabajo pedagógico y de sensibilización en los centros educativos.

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha señalado que con las enmiendas "lo que planteamos es un cambio radical en el modelo de ciudad, de manera que se pueda abrir paso esa 'Málaga del Buen Vivir' a través de unas políticas de vivienda valientes, que pongan a los barrios en el centro y municipalicen servicios esenciales como la ayuda a domicilio, el cuidado de nuestros parques y jardines, y presenten alternativas eficaces, viables, para la movilidad de los trabajadores y de las trabajadoras", ha explicado.

En relación con el plan para dignificar los barrios, Morillas ha destacado que "con una dotación de 48,4 millones de euros pretendemos abordar un plan ambicioso que incluya la rehabilitación integral de barriadas, la rehabilitación integral de viviendas, la mejora de la accesibilidad en las viviendas porque, por ejemplo, carecen de ascensores y también la mejora de la eficiencia energética".

"También planteamos inversiones que son claves, como la apuesta por la recuperación, la rehabilitación y la dotación de un uso social y público a la Antigua Prisión Provincial, planteando una propuesta de dos millones de euros para iniciar el proceso de rehabilitación que garantice que en el distrito de la Cruz de Humilladero pueda haber un gran pulmón que garantice su uso público y social, tal y como se está planteando por parte del movimiento vecinal", ha dicho.

Morillas también ha desglosado las propuestas de Con Málaga sobre movilidad sostenible, al tiempo que ha criticado que "el Ayuntamiento prevé un incremento importantísimo en la recaudación en concepto de multas de tráfico".

Por tanto, plantean "que toda esa recaudación derivadas de dichas multas, especialmente vinculadas con la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, se vinculen propuestas como la mejora de los carriles bici, pero también, que se incorporen cinco millones de euros para la ampliación de la EMT y la creación de líneas nuevas", así como la red de aparcamientos disuasorios.

Para ello, precisan, "planteamos dar de baja la partida que se dedica al Auditorio ya que no hay financiación comprometida en este momento para garantizar esa inversión y que esos cuatro millones se dediquen a la puesta en marcha de cuatro aparcamientos disuasorios en las principales entradas de la ciudad".

Por otro lado, han propuesto "un plan para una Málaga más segura", un plan dirigido al fomento del empleo y otro dirigido a la Málaga cultural y en defensa del patrimonio, entre otros.

Por tanto, los planes elaborados por la confluencia de izquierdas contienen 75 enmiendas que quedan configuradas de la siguiente manera: Plan Málaga son sus Barrios (48,4 millones), Plan Málaga Habita - Vivienda (25,4 millones), Plan Málaga Verde (28,5 millones), Plan Málaga por la Movilidad Sostenible (14,5 millones), Plan Málaga con Derechos y Cuidados (64,7 millones), Plan Málaga Trabaja (4 millones), Plan Málaga Segura (6 millones) Plan Málaga con su Cultura y su Patrimonio (10,4 millones), Plan Málaga sin Violencias Machistas (2,7 millones) y Plan Málaga Participa (400.000 euros).