Con Málaga propone el recargo del 150% al IBI de viviendas turísticas "para freír a impuestos a especuladores"

A portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas - CON MÁLAGA

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha anunciado que defenderá en la próxima Comisión de Economía una iniciativa que permitiría "aplicar un recargo del 150% en el IBI de las 12.500 viviendas de uso turístico en la ciudad" para "freír a impuestos a especuladores".

Así, ha indicado que eso permitiría financiar programas para "facilitar el acceso a la vivienda" para las familias trabajadoras malagueñas y "asegurar el derecho de tanteo y retracto que podría permitir la adquisición del edificio de Avenida Europa 15 y ofrecer alquileres asequibles a las vecinas que ahora mismo están en riesgo de desahucio".

También ha señalado que la provincia de Málaga se ha consolidado como el "epicentro de la especulación, con casi 10.000 grandes tenedores, es decir, aquellos que tienen más de diez propiedades", y que urge que "estas propiedades se movilicen en favor de garantizar su uso para vivir".

Morillas ha presentado la iniciativa cuyo objetivo es que "no pueda darse en la ciudad de Málaga situaciones en las que hay grandes tenedores, propietarios de viviendas de uso turístico que están especulando con las viviendas, que están impidiendo que haya familias trabajadoras que puedan pagar un alquiler a un precio asequible de manera absolutamente impune".

"El decreto Maricarmen, que ha aprobado el Consejo de Ministros y que ya está en vigor, permite que los ayuntamientos de zonas tensionadas, como es el caso de la ciudad de Málaga, puedan modificar sus ordenanzas fiscales y aplicar un recargo de IBI de un 150% a las viviendas de uso turístico. En la ciudad de Málaga hay 12.500 viviendas de uso turístico" ha remarcado Morillas.

Así, ha propuesto que "se modifiquen las ordenanzas fiscales antes de que termine el año, de manera que se le pueda aplicar ese recargo de IBI del 150% a esas 12.500 viviendas de uso turístico que hay en la ciudad de Málaga, de modo que toda la recaudación que se obtenga se pueda dedicar a programas de facilitar el acceso a la vivienda para recuperar viviendas que hoy están en el mercado especulativo y ponerlas a disposición de las familias trabajadoras".

De igual modo, ha señalado que "esa recaudación se podría utilizar para aplicar y ejercer el derecho de tanteo y retracto, adquirir por parte del ayuntamiento el edificio de avenida Europa 15, donde sus vecinos y sus vecinas están en riesgo de desahucio, incorporar esa vivienda al parque público de vivienda y ofrecerle a esas familias alquileres a precio asequible. Nuestro objetivo político es freír a impuestos a los especuladores".

"No puede haber impunidad en la ciudad de Málaga con la especulación. Tenemos una herramienta que se podría estar utilizando ya, que es ese recargo de IBI del 150%, y, por tanto, lo que proponemos es que se apliquen los cambios necesarios para tener un plan municipal fiscal que permita garantizar el derecho al acceso a la vivienda y freír a impuestos a los especuladores. Incorporamos también otra serie de medidas fiscales orientadas con este objetivo político", ha dicho.

Morillas ha puesto como ejemplo otras ciudades, como Barcelona, donde "han aprobado medidas como las que estamos proponiendo. Es posible hacerlo. Lo que hace falta es que haya un equipo de gobierno con determinación, con valentía, que tome partido y que le eche el pulso a los especuladores de esta ciudad".

"Estamos en una provincia que tiene cerca de 10.000 grandes tenedores, es decir, fondos de inversión y propietarios que tienen más de 10 inmuebles. Esos inmuebles no son para vivir, son para especular", ha apostillado.

Por último, ha incidido en que "volvemos a poner el foco en el que esta ciudad, esta provincia, es el epicentro de la especulación inmobiliaria porque somos la provincia de toda Andalucía que tiene más grandes tenedores y una de las cinco provincias de toda España con más multipropietarios. En la Ley Estatal de Vivienda se incorpora que un gran tenedor es aquel que tiene más de 10 inmuebles".

"Nosotros lo que proponemos es que hay que freír impuestos a esos cerca de 10.000 grandes tenedores en la provincia de Málaga y que hay que poner en marcha medidas que permitan recuperar esos inmuebles con los que hoy se está especulando para garantizar que las viviendas son para vivir y no para especular", ha concluido.