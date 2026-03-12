Con Málaga reclama una auditoría del estado de los parques infantiles de la ciudad y que se garantice su mantenimiento

El concejal portavoz del grupo Con Málaga, Nicolás Sguiglia. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Málaga va a llevar a la próxima comisión de Sostenibilidad Medioambiental e Innovación del Ayuntamiento de la ciudad una moción para exigir la mejora del mantenimiento de los parques infantiles de la ciudad y una auditoría técnica que evalúe el estado real de estas instalaciones.

La iniciativa ha sido presentada por el portavoz del grupo, Nicolas Sguiglia, quien señala que la propuesta parte de las numerosas quejas vecinales recibidas en distintos barrios de Málaga por el deterioro de estas zonas de juego, donde se detectan problemas como juegos infantiles rotos, pavimentos de seguridad en mal estado, elementos con riesgo potencial para los menores o falta de limpieza y mantenimiento. Según recoge la moción, estas deficiencias generan preocupación entre las familias usuarias y ponen en cuestión la eficacia del actual modelo de mantenimiento externalizado.

Con Málaga señala que en la ciudad existen actualmente más de 450 parques infantiles, cuyo mantenimiento está externalizado mediante contrato a una empresa privada con un presupuesto anual superior a los 2,1 millones de euros. Sin embargo, desde el grupo de izquierdas consideran que el estado de muchas de estas instalaciones demuestra "que el servicio no se está prestando con los estándares adecuados o que no existe un control municipal suficiente sobre su cumplimiento".

En este contexto, Sguiglia ha criticado la gestión del servicio y ha señalado que "es importante que la gente sepa que la empresa responsable del mantenimiento de los parques infantiles cobra más de 2,1 millones de euros al año de dinero público sin realizar un trabajo eficiente que garantice condiciones dignas en los parques infantiles de los barrios".

El portavoz municipal ha explicado que su grupo recibe de forma habitual imágenes y quejas de vecinos y vecinas por el mal estado de estas instalaciones, especialmente en barriadas populares. "Nos encontramos con juegos rotos, pavimentos en pésimo estado y una falta de mantenimiento que incluso puede poner en riesgo la integridad física de los niños y las niñas", ha advertido.

Sguiglia ha subrayado además que los parques infantiles son espacios esenciales para la convivencia y el desarrollo de la infancia, por lo que el Ayuntamiento debe garantizar que se encuentren en condiciones adecuadas.

"A los niños y niñas de Málaga se los respeta, igual que a los abuelos y abuelas que comparten con ellos esos momentos en los parques. Si estamos pagando más de dos millones de euros a una empresa privada para que garantice parques infantiles dignos, el Ayuntamiento y el área de Medio Ambiente tienen que exigir que ese servicio se cumpla", ha afirmado.

La moción plantea, entre otras medidas, la realización y publicación de una auditoría técnica del estado de todos los parques infantiles de la ciudad, exigir a la empresa adjudicataria el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales y aplicar las penalizaciones previstas en caso de incumplimientos. También propone elaborar un plan de mantenimiento y renovación con actuaciones prioritarias en los parques más deteriorados.

Asimismo, Con Málaga propone incorporar mejoras en estos espacios como zonas de sombra y fuentes de agua potable, especialmente de cara a los meses de verano, así como establecer un sistema público y eficaz de comunicación de incidencias que permita a los vecinos informar de desperfectos y conocer el estado de las reparaciones.