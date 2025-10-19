Con Málaga recrimina que el PP quiera prorrogar la Comic Con sin sancionar los "innumerables incumplimientos"

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha solicitado este domingo la comparecencia de la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, para que informe, en la Comisión del próximo jueves, sobre las quejas y las denuncias "recibidas y sin contestar" acerca de las "irregularidades" de la San Diego Comic Con de Málaga sin sancionar, y ha afeado que quieran prorrogarla.

Según ha especificado Con Málaga en una nota, han solicitado a Pérez de Siles información acerca de "los controles y supervisión del evento, posible sobreaforamiento, falta de personal mínimo para atender a todas las personas asistentes, el uso de voluntarias sin contrato en controles de accesos y otras tareas logísticas".

Morillas ha criticado que el equipo de Gobierno pretenda prorrogar la Comic Con Málaga "sin haber sancionado a la empresa organizadora del evento por los innumerables incumplimientos cometidos".

Asimismo, ha afirmado que el Consejo de Administración de Promálaga convocado por parte de los grupos políticos de la oposición de izquierdas del Ayuntamiento fue "un ejercicio de propaganda" en el que la concejala responsable, Alicia Izquierdo, "llegó a calificar el evento como inequívocamente positivo para la ciudad de Málaga" y en el que la transparencia "brilló por su ausencia".

Morillas ha recriminado que aún queden "muchas preguntas sin respuesta" en relación a "cuáles son los ingresos que ha obtenido la empresa o cuáles han sido las empresas subcontratadas por la misma", y ha afeado que tampoco se hayan facilitado el Plan de Autoprotección "al que está obligada la empresa para un evento de estas características".

Al hilo, la portavoz adjunta ha anunciado que han solicitado conocer el contrato de alquiler del Palacio de Ferias y Congresos "para identificar posibles incumplimientos que pudieron comprometer la seguridad de los participantes en el evento".

En relación, Morillas ha estimado que en la organización del evento ha primado "que la empresa hiciera caja, que hiciera negocio a costa de la seguridad y calidad del mismo sin que existieran mecanismos de supervisión eficaces por parte del Ayuntamiento de Málaga", que tenía una "responsabilidad directa" sobre este asunto.

"Es más, sabemos que se vendieron 96.356 entradas, cuando el aforo máximo del Palacio de Ferias y Congresos es de 20.000 personas por día", ha señalado Morillas, que ha subrayado que se computó como aforo las zonas exteriores "sin que estas estuvieran convenientemente habilitadas, lo que es un despropósito absoluto".

SIN SANCIÓN A LA EMPRESA ORGANIZADORA

Morillas ha insistido en que "queda todavía mucha información por facilitar", y han solicitado la comparecencia de la concejala de comercio, consumo y vía pública, la concejala Elisa Pérez de Siles, en la Comisión de Economía que se celebrará el próximo jueves "para que se pongan luz y taquígrafos".

"Nos parece absolutamente impresentable que el equipo de Gobierno tenga la pretensión de prorrogar la Comic Con sin ni siquiera haber sancionado a la empresa organizadora por los innumerables incumplimientos cometidos", ha declarado Morillas.

Además, en la comparecencia se solicitará que Pérez de Siles dé respuesta a cuestiones aún no resueltas como la "falta de contestación por parte del Ayuntamiento a las quejas y reclamaciones de las personas y colectivos afectados, la falta de personal para atender debidamente a las personas asistentes, o el número del personal voluntario y las tareas que desempeñaron durante la celebración del evento".