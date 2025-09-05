Málaga y Región de Murcia trabajan para colaborar en materia de tecnología, innovación y emprendimiento

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, ha hoy las instalaciones del Polo Nacional de Contenidos Digitales, acompañada por la concejala de Innovación y Digitalización, Alicia Izquierdo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, ha visitado este viernes las instalaciones del Polo Nacional de Contenidos Digitales, en Tabacalera, acompañada por la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, con el objetivo de estrechar la colaboración con Málaga en materia de emprendimiento innovador y tecnológico entre ambos territorios.

Durante la jornada, la delegación murciana ha podido conocer de primera mano el modelo de éxito del Polo, que en los últimos años se ha posicionado como uno de los ecosistemas más dinámicos en el impulso de 'startups' tecnológicas y proyectos innovadores.

La visita ha incluido un recorrido por distintos espacios y empresas alojadas en el polo que trabajan en verticales relacionadas con las tecnologías duales aplicadas a los ámbitos de defensa y seguridad, sectores que centran parte de la estrategia de desarrollo tecnológico de la Región de Murcia.

Asimismo, en su visita han podido acercarse a casos de éxito incubados e impulsados por el Polo Nacional de Contenidos Digitales, tomándolos como referencia de implantación y crecimiento de futuros proyectos en la Región de Murcia.

Como resultado de esta sintonía, y según destacan desde el Ayuntamiento de Málaga, ambas instituciones están trabajando en la formalización de un convenio marco que siente las bases de colaboración para el desarrollo de iniciativas conjuntas en materia de innovación, emprendimiento y tecnologías duales.