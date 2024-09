Con Málaga reivindica la inadmisión a trámite para "recalificar" el antiguo edificio Correos como hotel

MÁLAGA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz en el Ayuntamiento de Málaga del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha reivindicado que la Junta de Gobierno Local de este pasado viernes haya acordado la inadmisión a trámite y el archivo del proyecto de modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar la calificación de equipamiento a servicios terciarios-hotelero del antiguo edificio de Correos, con lo que, a juicio de la edil, "el PP recula en la chapucera recalificación de este céntrico inmueble que venimos denunciando desde hace meses".

Morillas sostiene en un comunicado que "este acuerdo de la Junta de Gobierno Local para la inadmisión y archivo de la modificación del PGOU iniciada para perpetrar una operación especulativa en el antiguo edificio de Correos nos da la razón cuando acusábamos al equipo de Gobierno del PP de retorcer el urbanismo para favorecer intereses especulativos y calificábamos la tramitación iniciada como una auténtica chapuza".

"Como ya adelantamos desde nuestro grupo, ha quedado patente que la modificación de elementos del PGOU para el cambio de calificación del antiguo edificio de Correos desde equipamiento a terciario-hotelero es inviable por múltiples motivos y por una deficiente y errónea tramitación por parte del equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, por todo ello se han visto forzados a inadmitirla a trámite", afirma Morillas.

Asimismo, ahonda en explicar que "no es el instrumento de planeamiento adecuado y no se siguió la normativa urbanística vigente en el inicio del expediente que es la que es de aplicación. Se trata de una recalificación en toda regla, no una modificación. El organismo que la inició ya no existe ni está legitimado. Hay un montón de chapuzas, irregularidades y errores graves en la tramitación. Hasta el punto de que, incluso, parte de los terrenos que se ceden en otros emplazamientos de la ciudad para compensar la pérdida de los equipamientos, todo ellos lejos del Centro, no son propiedad de la promotora, lo que ha provocado que los legítimos propietarios hayan denunciado".

Desde la confluencia, formada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, inciden en que la edil acusó el pasado mes de julio al PP de "retorcer el urbanismo" y aseguró que "ni el equipo de gobierno municipal ni la Junta de Andalucía tienen empacho en bordear la ley y autorizar una ampliación y extensión del edificio", a la vez que advertía que "si se consuma tendremos otro mamotreto en pleno Centro, ya que esta operación persigue un inmueble de mayor magnitud y la ampliación provocará un efecto pantalla".

El portavoz adjunto de Con Málaga, Nico Sguiglia, se congratula por el "archivo" de la modificación y considera que "este caso deja claro hasta donde está dispuesto el equipo de gobierno del PP para poner la alfombra roja y beneficiar los intereses de los grupos económicos más poderosos".