Málaga reúne a un centenar de mujeres empresarias de toda la región en el encuentro Netwoman Andalucía

Imagen de familia del encuentro Netwoman Andalucía, promovido por la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME) y la Asociación de Empresarias y Profesionales de Málaga (Amupema). - AMUPEMA

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Málaga se ha convertido en epicentro regional del negocio en femenino, al reunir esta semana a más de un centenar de empresarias del las distintas provincias de Andalucía.

El encuentro Netwoman Andalucía, promovido por la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias (FAME) y la Asociación de Empresarias y Profesionales de Málaga (Amupema), ha logrado convertirse "en el único evento regional de carácter presencial que agrupa a las empresas emprendidas por mujeres, con el objetivo de favorecer la visibilidad del talento femenino y la generación de negocio", según ha informado Amupema mediante nota de prensa.

La iniciativa, apoyada por la red municipal de incubadoras Promálaga, se ha celebrado en el Museo del Automóvil y la Moda, y ha contado con diferentes ponencias y actividades prácticas para favorecer el crecimiento profesional de las empresarias. Ha sido el caso de la conferencia de la entrenadora experta en visibilidad femenina y liderazgo Yolanda Sáenz de Tejada, denominada 'La elegancia de decir No'.

En el seno de la celebración del Netwoman Andalucía, Amupema ha hecho entrega de dos de sus más destacados reconocimientos anuales: el galardón Victoria y el de Mujer Malagueña 2025, que este año han sido otorgados, por unanimidad de la junta directiva, a la abogada, comunicadora y activista Cruz Sánchez de Lara y a la deportista malagueña Carolina Navarro, referente mundial de pádel, respectivamente. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la presidenta de Amupema, Rocío García, han entregado los premios.

La presidenta de Amupema ha recordado el porqué de estos premios: dar visibilidad a la mujer empresaria. "No nos hemos dedicado a estar presentes, ni en las fotos ni en los actos. Por ser discretas, nos olvidamos de estar presentes en primera fila", ha dicho.

García, que ha recordado sus 30 años de trayectoria profesional, ha incidido en la evolución social experimentada en el papel de la mujer y de su visibilidad, a la que pretenden contribuir estos premios, ante "todo lo que queda por avanzar".

A este respecto, De la Torre ha señalado la importancia del talento femenino. "Necesitamos el talento femenino tan extraordinario que hay en nuestro país", ha afirmado tras agradecerle a Amupema tras felicitar a las ganadoras y este acto "tan oportuno".

Cruz Sánchez de Lara es vicepresidenta del periódico El Español, editora de Enclave ODS y MagasIN. Sánchez de Lara es abogada experta en Derechos Humanos, preside la ONG THRibune y es patrona de la Fundación Ortega Marañón y de Alianza por la Solidaridad; un papel que compatibiliza con la dirección para Europa de IHR Legal, firma jurídica global con sede en Washington y Ginebra, y con su cargo como socia del Grupo Exaequo.

En su discurso de agradecimiento, ha recordado a las abuelas como "líderes, aunque no en los espacios que ocupamos ahora las mujeres". También, ha puesto de relevancia sus raíces malagueñas, que investiga para su próxima novela.

"En Málaga, sois pioneras en asociacionismo de mujeres", ha afirmado tras referirse a la fundación, en 1796, de la Asociación de Señoras para los Cuidados de los Niños Expósitos, de la que formaron parte sus propios antepasados. "Tenéis que defender vuestra identidad", ha aconsejado a las mujeres presentes en el acto, a quienes les ha recomendado trabajar su propia marca personal. "Hoy somos creadoras de nuestra marca personal", ha advertido.

Por parte de Carolina Navarro, destacada como Mujer Malagueña 2025, ha acudido a recoger el galardón su hermano, Carlos Navarro, quien ha disculpado su ausencia por estar en plena competición. La deportista malagueña, reconocida por la junta directiva de Amupema, ha sido destacada, entre otros méritos, no sólo por su faceta como referente del pádel en el ámbito internacional, con más 12 títulos nacionales y 19 años consecutivos siendo número uno del ranking mundial, sino también por su trabajo en la inclusión en este deporte de menores con discapacidad gracias a su escuela Pádel para Todos, entre otros méritos.

Su hermano, Carlos Navarro, ha evidenciado también en su discurso las desigualdades de las que ha asegurado ser testigo a lo largo de los últimos 30 años entre hombres y mujeres. Se ha congratulado de los avances experimentados por la sociedad y ha mostrado su admiración por el trabajo de su hermana en la profesionalización del pádel y en su afán de llevar siempre a Málaga por bandera.