Málaga rinde homenaje al comercio de proximidad de los barrios de la Victoria y Capuchinos a través de 'Expo Victoriana'

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Comercio, rinde homenaje al comercio de proximidad de los barrios de la Victoria y Capuchinos a través de la 'Expo Victoriana' 2025.

La exposición muestra fotografías de 40 negocios de la zona en mupis instalados en la Alameda de Capuchinos y se podrá visitar hasta el 1 de diciembre. Esta acción se enmarca en las actividades del Área de Comercio para el impulso del comercio de proximidad de cara a la Navidad.

La concejala delegada de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles, junto al presidente de la Asociación de Vecinos Victoriana-Capuchinos, José Ocón, ha visitado esta mañana esta exposición fotográfica.

Se trata de una iniciativa desarrollada por el Área de Comercio, en colaboración con este colectivo vecinal y de Málaga Procultura, con el objetivo de poner en valor y dar visibilidad a los comercios de proximidad. De esta manera, se reconoce la labor que realizan y el servicio que prestan a la ciudadanía en el desarrollo de su actividad comercial.

La 'Expo Victoriana' consta de 20 mupis con expositor doble, uno por cada cara, en los que se muestran negocios de actividades comerciales ubicados en esta zona del distrito Centro, con imágenes que ha proporcionado la asociación.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de actividades que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento de Málaga para incentivar la compra en el comercio local y de barrio con motivo de la Navidad y la puesta en valor de los establecimientos de proximidad en los distritos de la ciudad.

AYUDAS MUNICIPALES PARA REFORZAR EL COMERCIO LOCAL

Otras de las actividades que se desarrollan en estas fechas son la campaña 'El lujo de comprar en el Centro', desarrollado por la Asociación Centro Histórico Málaga, el reparto de bolsas reutilizables en los mercados municipales, por parte de la Federación Comercio Málaga, o las actividades dinamizadoras lideradas por las asociaciones en diferentes distritos.

En total, el Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial ha destinado más de 60.000 euros en subvenciones a diferentes asociaciones de comerciantes, centros comerciales abiertos y federaciones de comercio de la ciudad durante este año para el desarrollo de diversas actuaciones de fomento y puesta en valor del comercio local, con el objetivo de incentivar la actividad de las pequeñas y medianas empresas malagueñas. De ellos, unos 16.000 euros se han destinado para actividades a desarrollar en épocas navideñas.

De igual modo, el Área de Comercio ha organizado este año la cuarta edición del homenaje a los negocios malagueños con más de 40 años de historia para el impulso del negocio local. Se trata de una iniciativa municipal que tiene como objetivo la impulsar el comercio local y reconocer la labor de quienes están detrás de estos negocios.

Asimismo, se pretende recordar la historia de estos comercios tradicionales malagueños, algunos con más de un siglo de antigüedad y la mayoría de carácter familiar.