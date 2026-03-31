Con Málaga tacha de "clasista" la prohibición de usar sillas plegables en Semana Santa y exige retirada

Archivo - La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado este martes que "un año más, el Ayuntamiento de Málaga ha prohibido el uso de sillas plegables en la Semana Santa" y lo ha tachado de "clasista" y "vecinofóbica", al tiempo que ha exigido su retirada.

"El uso de estas sillas es tan popular e identificativo de nuestra Semana Santa como comerse un limón con sal o una caña de azúcar. La escena de gente de los barrios que saca sus sillas plegables y las monta a la altura de la Tribuna de los Pobres para ver pasar los tronos por allí, forma parte de una Semana Santa que es sobre todo popular y que forma parte de los recuerdos de la infancia y de la forma de vivir la Semana Santa de muchos malagueños", ha señalado en un comunicado Morillas.

Asimismo, ha incidido en que "la mayoría de las familias no pueden pagarse un sitio en tribuna, que puede costar hasta 164 euros, ni en un palco que puede costar hasta 980 euros, y mucho menos el alquiler de un balcón que puede llegar a alquilarse por 1.000 euros la noche".

"La mayoría de los malagueños visitan a pie el centro y muchos lo hacen con sus sillas plegables, por eso la prohibición de su uso es una medida absolutamente clasista y vecinofóbica", ha apostillado.

Morillas ha agregado que "la Semana Santa es de la ciudad y es de los malagueños y las malagueñas, y el Ayuntamiento tiene que facilitar que pueda ser disfrutada por todas las personas sin distinción. De hecho, los vecinos y las vecinas se han vuelto a rebelar ante esta medida y hemos visto como, a pesar de la prohibición, se siguen sacando las sillas plegables a la calle", ha declarado.

Por último, Morillas ha recordado que "el concejal de seguridad ha dicho que no iban a sancionar, pero lo cierto es que esta prohibición sigue en vigor y que lo que tienen que hacer es quitar esta prohibición por clasista, por vecinofóbica y facilitar que todos los vecinos y las vecinas de Málaga puedan disfrutar de su Semana Santa".