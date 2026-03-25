Málaga TechPark anuncia su participación en AIR-Andalusia para impulsar la IA y la robótica en pymes

La red de universidades, centros de investigación, clústeres empresariales y entidades tecnológicas que se han sumado a AIR-Andalusia. - MÁLAGA TECHPACK

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark ha anunciado su participación en el European Digital Innovation Hub (EDIH) AIR-Andalusia, una iniciativa regional que ha sido presentada oficialmente y que tiene como meta principal "impulsar la transformación digital del tejido empresarial mediante la inteligencia artificial (IA) y la robótica aplicada".

Tal y como ha emitido Málaga TechPark en una nota, como uno de los motores de innovación de la región, se integran en este consorcio estratégico para acercar tecnologías digitales avanzadas a las empresas y administraciones públicas. Esta infraestructura permitirá que más de 1.300 pymes andaluzas puedan dar el salto hacia la digitalización "para mejorar significativamente su competitividad en un entorno de mercado cada vez más tecnológico".

A partir del próximo mes de abril, las empresas podrán acceder a un catálogo compuesto por 30 servicios especializados a través de la web oficial del hub ('www.airandalusia.es'). El papel de entidades como Málaga TechPark, según han valorado, será "fundamental para canalizar y potenciar la adopción de estas soluciones".

Entre los principales servicios del 'hub' han destacado los programas de experimentación tecnológica, bajo el concepto 'test before invest'; el acceso a infraestructuras tecnológicas y laboratorios especializados; los programas de formación avanzada adaptados a las necesidades del sector; el asesoramiento experto para proyectos de digitalización, o el apoyo y la orientación en el acceso a líneas de financiación.

Asimismo, el proyecto cuenta con un "fuerte respaldo económico e institucional". En concreto, dispone de un presupuesto superior a los cinco millones de euros para el periodo comprendido entre 2025 y 2029. La iniciativa está cofinanciada al 50 por ciento por la Unión Europea --a través del programa Europa Digital-- y cuenta con una aportación directa de 600.000 euros por parte de la Junta, a través de la Agencia Digital de Andalucía. De este modo, con este paso Andalucía se dota de un punto de acceso directo a la red europea de European Digital Innovation Hubs (EDIH), abriendo las puertas a la colaboración internacional en IA y robótica.

Bajo este contexto, AIR-Andalusia es un esfuerzo conjunto impulsado por 21 instituciones andaluzas que trabajan de forma coordinada. Junto a Málaga TechPark, el consorcio está compuesto por una "potente red" de universidades, centros de investigación, clústeres empresariales y entidades tecnológicas "de primer nivel", incluyendo universidades como las de Málaga, Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva.

En esta línea, también han destacado a agentes de Innovación y Parques Tecnológicos de Málaga y región como BIC Euronova, innova IRV --Instituto Ricardo Valle de Innovación--, Fundación PTS Granada y onTech Innovation; administraciones y entidades públicas como la Agencia Digital de Andalucía y la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía --Fundación Progreso y Salud-- y fundaciones y centros tecnológicos y empresariales como AI Granada Research & Innovation, cetemet, Fidesol, Ayesa, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Cámara de Comercio de Linares y Cámaras Andalucía.