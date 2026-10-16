Málaga TechPark recibe a Qilimanjaro Quantum Tech para explorar vías de colaboración en el sector de la cuántica

El ecosistema de innovación de Málaga TechPark recibe la visita de Qilimanjaro Quantum Tech para explorar vías de colaboración en el sector de la cuántica - MÁLAGA TECHPARK

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark continúa consolidando su posicionamiento como el ecosistema de innovación de referencia en el sur de Europa para el desarrollo de tecnologías de vanguardia y la captación de inversiones de alta rentabilidad. En este contexto, la tecnópolis ha acogido la visita oficial de la compañía de computación cuántica Qilimanjaro, encabezada por su directora ejecutiva, Marta Estarellas; y el director de desarrollo de negocio, Jesús Huertas.

La dimensión estratégica de este encuentro cobra una relevancia aún mayor al coincidir con la inyección de 9,6 millones de euros que la empresa acaba de recibir por parte de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Este respaldo financiero institucional subraya la capacidad de la tecnópolis para atraer a compañías altamente capitalizadas y ser el espacio predilecto de los actores clave que definirán el futuro tecnológico global y las tecnologías críticas europeas, ha indicado la tecnópolis malagueña en un comunicado.

Un liderazgo que se ha visto reforzado con el hito que supone la llegada del Imec al Parque para "capitanear una nueva ola de innovación vinculada a la microelectrónica".

Por otro lado, han explicado que la agenda institucional de la visita de Qilimanjaro ha reflejado la fortaleza de la red de innovación local y su estrecha conexión con diferentes entidades, proyectando el valor de los intangibles para la generación de negocio. La jornada ha comenzado en el Polo de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga, donde la delegación ha mantenido una reunión de trabajo con su director, Raúl Silleras.

Posteriormente, la comitiva se ha trasladado a la sede social de Málaga TechPark para profundizar en las oportunidades y certezas que ofrece este ecosistema consolidado a las empresas internacionales de vanguardia.

En este espacio han sido recibidos por Lourdes Cruz, directora de Atracción de Inversiones de la tecnópolis; Natalia Pérez, directora de Comunicación e Innovación; y Javier López, vicerrector de innovación tecnológica de la Universidad de Málaga y director de la oficina UMA innTech. A este grupo de trabajo se ha sumado también, Manuel Blázquez, CTO de Fundación Innova IRV, demostrando la sólida alianza estructural existente entre la universidad, la empresa y las instituciones públicas.

El recorrido ha prestado especial atención al desarrollo de la cuántica y la infraestructura crítica asociada, áreas estratégicas e indispensables para el crecimiento sostenido de Málaga TechPark. En este sentido, los directivos de Qilimanjaro también han mantenido reuniones con representantes de Quantums Labs. En concreto, con su director ejecutivo, Javier Romero, y su director tecnológico, Emilio Alba.

La inmersión científica y la transferencia de conocimiento ha continuado en el Edificio de Biocomputación de la Universidad de Málaga bajo la guía de Emilio Zapata, director del SCBI. Para finalizar, la delegación ha explorado los exigentes retos que presenta la ciberseguridad avanzada y la certificación en la sede de Dekra, donde han sido atendidos por el vicepresidente ejecutivo, Fernando Hardasmal, y el responsable de investigación y desarrollo en ciberseguridad, Anders Möller.

Por otro lado, han valorado que con este tipo de alianzas deep tech de primer nivel, Málaga TechPark "demuestra ser mucho más que un espacio físico tradicional, proyectándose como un entorno integral de vanguardia donde el desarrollo profesional convive con una calidad de vida inmejorable para la atracción y retención del talento global joven y especializado".

Actualmente, el recinto actúa como un potente "catalizador económico multisectorial" que alberga a más de 715 empresas instaladas, las cuales superan en su conjunto los 4.800 millones de euros de facturación anual. Estas compañías sostienen además una sólida red de talento integrada por más de 29.000 profesionales de alta cualificación.

Con estas cifras operativas y a su visión estratégica, Málaga TechPark se erige "como el destino indiscutible para el despliegue de tecnologías complejas y la consolidación de empresas internacionales que liderarán la nueva ola de innovación europea".