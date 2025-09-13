Málaga se vuelca un año más con la carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Málaga se ha volcado un año más con la carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional, que este año ha cumplido su séptima edición y lo ha hecho en favor de la obra social de la Cofradía de El Rico. El evento solidario ha vuelto a ser "todo un éxito", y se han agotado tanto las inscripciones en la categoría absoluta --1.200 corredores-- como la infantil --300-.

La 'Ruta 091' se celebró el viernes 12 de septiembre en el Puerto de Málaga, distinguiéndose entre una serie de carreras infantiles para niños de hasta 13 años, que comenzó a las 20,00 horas, y otra para el público en general --a partir de 14 años--, que arrancó a las 21,00 horas, según informa en una nota de prensa.

La carrera de adultos partió desde la explanada junto al edificio de la Autoridad Portuaria para continuar por un vial paralelo al Palmeral de las Sorpresas y el Muelle Uno, hasta llegar a la Terminal de Cruceros, y desde allí volver al punto de partida; en total, un recorrido de 5.091 metros. En el caso de los menores, esta distancia se vio reducida, estableciéndose una serie de carreras que tuvieron un trayecto de entre 200 y 500 metros de distancia.

Antes, desde las 19,00 horas --y hasta el término del evento--, el público disfrutó del ambiente festivo de la 'Ruta 091', estableciendo la organización diferentes stands de la Policía Nacional --con representación de las más destacadas unidades policiales, incluidos Guías Caninos, Medios Aéreos, UPR, Tedas y Subsuelo--. No faltó tampoco una clase de zumba por gentileza de una empresa colaboradora. Varios puestos promocionales de las entidades que apoyan la causa completaban la zona de animación.

Al término de la carrera solidaria, amadrinada este año por la periodista malagueña Carmen Abenza, se hicieron entrega de los trofeos a los primeros clasificados/as, distinguiéndose entre dos categorías: absoluta y Policía Nacional.

Al acto de entrega de medallas asistieron el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas; el comisario principal, jefe provincial, Roberto Rodríguez, y el hermano mayor de la Cofradía de El Rico, Ramos Varea.

La Comisaría Provincial de Málaga agradece la colaboración de todas las entidades públicas y privadas que han hecho posible un año más esta carrera solidaria: 'Ruta 091 Málaga'.