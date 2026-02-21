La Malagueta acoge esta semana propuestas de filosofía contemporánea, poesía, pensamiento europeo y cultural social

Cartel de una de las propuestas de La Malagueta para esta semana. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga presenta su nueva programación semanal, marcada por varios encuentros, entre los que destaca una actividad en el marco del MaF con la filósofa Claire Marin. La agenda, que se desarrollará entre el 23 y el 26 de febrero reúne propuestas centradas en filosofía contemporánea, poesía, pensamiento europeo y cultura social con la presencia de Carlos Blanco Pérez, Chantal Maillard y Antonio Lucas, entre los invitados.

La primera cita arrancará el lunes 23 de febrero, a las 19.00 horas, con una nueva sesión del ciclo 'Vivir con Filosofía' y la charla 'Las Fronteras del Pensamiento' con Carlos Blanco Pérez y coordinado por José Carlos Ruiz.

En esta ocasión el invitado propondrá una reflexión sobre los límites y posibilidades del conocimiento humano, abordando la relación entre ciencia, filosofía y arte como espacios complementarios para comprender la realidad.

El martes 24 de febrero, a las 19.00 horas, el centro acogerá una nueva sesión del ciclo '20/20/20: encuentros poéticos', que reunirá a Chantal Maillard y Antonio Lucas en una conversación moderada por Alberto Gómez. El encuentro propondrá un diálogo entre dos miradas poéticas complementarias, explorando la creación literaria como herramienta para interpretar el presente.

La próxima cita será el miércoles 25 de febrero, a las 19.30 horas, con la conversación 'Europa ante su espejo' con la filósofa francesa Claire Marin. Esta actividad se integra en la programación del MaF y abordará los procesos de cambio vital, identidad y transformación personal desde la filosofía contemporánea.

La programación semanal concluirá el jueves 26 de febrero, a las 19.00 horas, con una nueva cita del ciclo 'Málaga, ida y vuelta', coordinado por Regina Sotorrío. La invitada será la artista Nuria Fergó, quien compartirá su trayectoria profesional y personal coincidiendo con la celebración de sus 25 años de carrera artística.

Con esta programación, el centro cultural La Malagueta continúa impulsando propuestas que conectan pensamiento, creación artística y reflexión social, acercando la cultura contemporánea a la ciudadanía.

Todas las actividades tendrán lugar en Sala 001 con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. La agenda completa de actividades puede consultarse en la web del centro cultural malagueño.