La Malagueta conecta literatura, neurociencia y periodismo con Julio Llamazares, José Miguel Gaona y Maite Rico

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga cierra el mes de noviembre con una programación que combina literatura, pensamiento y periodismo, ya que del 25 al 28, el espacio cultural acogerá la presentación de la nueva novela de Julio Llamazares, una conferencia sobre consciencia y neurociencia con el psiquiatra José Miguel Gaona y un debate sobre el futuro de la prensa con la periodista Maite Rico.

Además, tendrá lugar el cierre de los debates escénicos del año con la obra 'Sólo existe la noche', han informado desde la Diputación en una nota, en la que han indicado que son cuatro citas "que invitan a la reflexión sobre la memoria, la identidad, los límites del conocimiento y el papel de los medios en la sociedad actual".

Así, el martes 25 de noviembre, el escritor Julio Llamazares participará en el ciclo 'Entrelíneas', coordinado por el gestor cultural Txema Martín, para presentar su nueva novela, 'El viaje de mi padre', en conversación con el periodista y escritor José María de Loma.

Ambos dialogarán sobre la escritura como forma de resistencia, el paso del tiempo, el papel de lo rural, y el sentido del viaje --interior y exterior-- en la literatura.

Julio Llamazares es considerado una de las voces más personales y reconocibles de la literatura española contemporánea. Su obra, que transita entre la novela, el ensayo, la crónica y la poesía, ha sabido mirar el país desde la memoria y el asombro.

El miércoles 26 de noviembre, en un recorrido por los límites del conocimiento, José Miguel Gaona, psiquiatra, conferenciante y divulgador habitual en radio y televisión, guiará en la exploración de la consciencia como esencia y refugio último.

A la luz de las experiencias cercanas a la muerte, de los avances más recientes en neurociencia y de las hipótesis que vinculan mente y energía, esta conferencia del ciclo 'Oriente en Occidente' plantea una pregunta radical como es: ¿Está todo contenido en el cerebro?

Se trata, han indicado desde la institución provincial, de "un viaje hacia la dimensión más profunda de lo humano, donde ciencia y consciencia se entrelazan en la búsqueda de la verdad sobre lo que somos y sobre lo que permanece cuando todo lo demás desaparece".

Asimismo, una nueva cita del ciclo 'Demasiado humanos', coordinado por el médico y escritor José Antonio Trujillo, será una reflexión sobre la prensa como institución cultural y política y sobre el reto de preservar la independencia, la verdad y el rigor en un entorno dominado por la inmediatez y el ruido digital.

Será una cita con Maite Rico, columnista del periódico 'El Mundo' y fundadora de 'La Lectura', la revista cultural del diario, para interrogar el papel de los medios en la construcción del espacio público, y para reflexionar sobre si todavía pueden ser guardianes de la libertad y el debate plural.

Por último, han indicado que 'Sólo existe la noche' supone el cierre a los debates escénicos que se han dado dentro del ciclo 'En Escena', celebrados en el centro cultural de La Malagueta en 2025. Con dos actores, Álvaro Pérez y Pepe Labraca poniendo el cuerpo y la voz al servicio de la palabra y el diálogo, el público podrá disfrutar de una hibridación de 60 minutos entre drama y debate, una suerte de teatro mínimo que ya se ha convertido en el sello distintivo de su dramaturgo: Manu Collado.

Todas las actividades se celebran en el centro cultural La Malagueta a las 19.00 horas, con apertura de puertas a las 18.30 horas. El acceso se realiza por la calle Cervantes número 6 y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.