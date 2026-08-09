Malú, Ivan Ferreiro y Vanesa Martín estarán esta próxima semana en el Starlite Occident de Marbella (Málaga)

Cartel de Malú en el Starlite Occident de Marbella 2026. - STARLITE OCCIDENT MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

Malú, Iván Ferreiro, Vanesa Martín y los espectáculos 'Noche Movida' y 'Omega' son las actuaciones que pasarán esta semana por el Starlite Occident de Marbella (Málaga), del 10 al 16 de agosto.

La semana arrancará con la actuación de Malú, el lunes 10. La artista madrileña es una voz que ha marcado a generaciones y que continúa llenando escenarios con la misma fuerza que el primer día.

Con más de 25 años de trayectoria, 14 álbumes de estudio, múltiples directos y giras multitudinarias, Malú se ha consolidado como una de las grandes superventas del país y una figura imprescindible del pop en español.

Desde que debutara a sus 16 años con 'Aprendiz', que fuera triple Disco de Platino, su carrera ha sido una sucesión de éxitos, récords y emociones compartidas.

Combina potencia vocal, sensibilidad y una conexión escénica arrolladora. En cifras, su impacto es incontestable; más de 2,5 millones de discos vendidos, 16 discos de Platino, seis discos de Oro, y cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Malú sigue evolucionando sin perder su esencia. Cada concierto es un viaje por canciones que forman parte de la banda sonora de su trayectoria musical como 'Aprendiz', 'Blanco y Negro', 'Ahora Tú', 'A Prueba de Ti' o 'Invisible', entre muchas otras.

NOCHE MOVIDA, MARTES 11

El martes 11 será el turno del espectáculo 'Noche Movida', que regresará al escenario del Starlite Occident de Marbella concentrando las actuaciones de Cómplices, Marilia, Nacho Campillo, Pablo Carbonell y Rafa Sánchez, bajo la dirección musical de Víctor Elías y presentado por Fran Perea.

'Noche Movida' es un espectáculo de la década de los 80 que recupera la esencia más auténtica de una era irrepetible; aquella en la que el pop español se reinventó a sí mismo y conquistó a todo un país.

En el escenario se reunirán algunos de los artistas que se convirtieron en iconos de la nueva ola, responsables de canciones que han traspasado la barrera del tiempo y siguen emocionando a generaciones muy distintas.

Cada uno de ellos aportará el sonido propio con el que escribieron algunas de las más recordadas letras de la música pop española. Unas melodías que marcaron una era, unas letras que definieron toda una generación y una energía en directo que no ha perdido ni un ápice de su poder.

IVÁN FERREIRO, JUEVES 13

La semana continuará con la actuación del gallego Iván Ferreiro el jueves 13, uno de los referentes indiscutibles del indie rock y el pop español, que supondrá su debut en el escenario de Starlite Occident.

Ferreiro fue durante 13 años el líder, cantante y principal compositor de Los Piratas, una banda clave en la música nacional con la que publicó doce álbumes y dejó una huella que sigue siendo recordada.

Tras la disolución del grupo a finales de 2003, inició una carrera en solitario que se consolidó en 2005 con 'Canciones para el tiempo y la distancia', un disco fundamental del pop-rock español contemporáneo que incluye 'Turnedo', considerada una de las canciones más emblemáticas de su autor. Desde entonces, ha desarrollado una obra marcada por la experimentación, la honestidad creativa y una constante evolución artística.

Álbumes como 'Las siete y media', 'Mentiroso mentiroso', 'Picnic Extraterrestre', 'Confesiones de un artista de mierda', 'Val Miñor-Madrid', 'Casa' o 'Trinchera Pop' han reafirmado su prestigio entre público y crítica, acompañados de extensas giras internacionales.

El público de Starlite podrá disfrutar de un directo cargado de emoción, grandes canciones y la personalidad inconfundible de uno de los artistas más respetados de la música española.

VANESA MARTÍN, VIERNES 14

El viernes 14 será el turno de Vanesa Martín, una de las voces más influyentes y respetadas del pop español que vuelve a elegir el Starlite para reencontrarse con su público bajo las estrellas.

Con más de 15 años de trayectoria, la artista malagueña ha construido una carrera sólida a base de canciones honestas, emotivas y directas, consolidándose con múltiples discos de platino, nominaciones a los principales premios de la industria y giras con entradas agotadas en España y Latinoamérica.

'Casa Mía' representa el proyecto más libre y auténtico de Vanesa Martín; un álbum compuesto por doce canciones que dialogan entre la raíz y la vanguardia, transitando con naturalidad por la copla, la bachata, el bolero o la electrónica.

El álbum cuenta con la colaboración especial de Joaquín Sabina en 'No nos supimos querer' y temas como 'Universo de Sobra' o 'Cómo te digo', la artista despliega un repertorio donde emoción, identidad y valentía conviven sin etiquetas.

En Starlite Occident, estas nuevas composiciones se entrelazarán con grandes éxitos de su trayectoria como 'Aún no te has ido', '...y vuelo' o '90 minutos'.

OMEGA, SÁBADO 15

El cierre de la semana llegará el sábado 15 con la acogida de el espectáculo 'Omega 30 Aniversario' un proyecto que revive una de las obras más revolucionarias de la música española.

Se cumplen 30 años del mítico álbum con el que Enrique Morente rompió las fronteras del flamenco y, en esta edición del Starlite Occident, vuelve al escenario como una experiencia en directo donde el cante jondo se encuentra con la poesía de Federico García Lorca, la influencia de Leonard Cohen y una dimensión eléctrica y contemporánea que marcó un antes y un después.

Esta reinterpretación de los momentos más icónicos de 'Omega' transforma el concierto en una vivencia intensa y envolvente, donde tradición y vanguardia dialogan con fuerza y emoción.

Sobre el escenario, Lagartija Nick, pieza clave del álbum original, aporta su energía rock y su sonido experimental, manteniendo intacto el espíritu transgresor de la obra. Junto a ellos, Kiki Morente suma una conexión profundamente emocional, aportando su voz y sensibilidad como puente natural entre el legado y el presente.

Más que un homenaje, este espectáculo es una celebración viva de la innovación, el riesgo y la emoción en estado puro. Una noche irrepetible bajo las estrellas de Marbella.