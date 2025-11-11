Mancomunidad Axarquía anima a votar a Cómpeta (Málaga) para ser ganadora en la campaña navideña 'Juntos Brillamos más'

Presentación de la campaña apoyo de Mancomunidad Axarquía a Cómpeta para ser 'Pueblo Ferrero Rocher' dentro de la campaña navideña 'Juntos Brillamos más'. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha puesto en marcha una campaña de apoyos para lograr que la localidad malagueña de Cómpeta, única candidata en Andalucía a ser 'Pueblo Ferrero Rocher', se convierta en la ganadora de esta XII edición de la campaña navideña 'Juntos Brillamos Más'.

"Desde Mancomunidad queremos expresar nuestro apoyo manifiesto a su candidatura no sólo porque la merece mucho y porque sea un pueblo axárquico, sino que ha sido seleccionado como el representante de Andalucía, ya que sin duda es un referente entre el tipismo de los pueblos blancos", ha destacado el presidente de esta institución supramunicipal, Jorge Martín.

Tras recordar que en esta fase inicial compite con 17 municipios del resto de comunidades autónomas, ha dicho que el hecho de que haya sido seleccionada "ya refleja en buen momento que atraviesa Cómpeta". Sin duda merece haber sido elegida porque es un pueblo que cada año va a más y no sólo por su ubicación y entramado urbano, también por los cuidados detalles de sus calles y plazas, por su limpieza o por su oferta gastronómica y de restauración", ha destacado.

Así, ha querido animar a todos los ayuntamientos a que se sumen a esta campaña de adhesión para conseguir que Cómpeta pase las distintas fases de votación y pueda convertirse en la elegida "para recibir la icónica decoración y el gran encendido de luces navideñas de Ferrero Rocher" para que así "brille aún más está Navidad".

Esto, ha manifestado, "no sólo sería un lujo para sus vecinos y vecinas y un enorme escaparate turístico para este pueblo, sino que sería también una extraordinario promoción para toda la Axarquía".

La alcaldesa, Rosa Luz Fernández, ha agradecido "el trabajo que está haciendo todo el equipo que conforma el Ayuntamiento por Cómpeta". "Que hayamos sido seleccionados para ser 'Pueblo Ferrero Roché', no es fruto de la casualidad. Detrás hay mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de todos y todas", ha remarcado.

Así, ha recordado que el año pasado, Cómpeta fue nominada para ser 'Capital de Turismo Rural 2024' por Escapada Rural, la plataforma digital especializada en turismo rural más importante de España y que el portal de viajes Booking también la eligió para representar a la provincia de Málaga, "y ahora el colofón lo pone la marca Ferrero Rocher que vuelve a mirar a la Axarquía, diez años después de que lo hiciera con Frigiliana".

"Y es el momento de que, como dice el eslogan, 'Juntos brillemos más que nunca'. Esta candidatura es un homenaje a nuestra historia, a nuestro patrimonio y a la ilusión con la que vivimos la Navidad. Votar por Cómpeta no es sólo votar por las luces, es dar visibilidad a un rincón de Andalucía que merece brillar con el oro y el glamour de Ferrero Rocher', ha defendido la regidora.

Además de resaltar "la belleza del pueblo" se ha parado "en el brillo de su gente, en el espíritu comunitario y en la calidad humana de sus vecinos y vecinas". Fernández ha hecho hincapié en que "la victoria de Cómpeta también lo es de la Axarquía, de Málaga y de Andalucía".

Ha destacado que "votar es fácil y requiere menos de un minuto". "Por eso pido a todos los pueblos de Andalucía a que saque el orgullo de nuestra tierra y hacer que Cómpeta esté entre los finalistas, y si puede ser, ganar, y que todos disfrutemos esta Navidad de tener cerca un pueblo Rocher", ha finalizado la alcaldesa, que ha estado rodeada de los concejales Mónica Ruiz, Ana Rocío Ruiz, Cristóbal Pérez y Marius Lawrence Jonker.

Estos ediles han expresado que "este bombón representa todo lo bueno que tiene Cómpeta: cuando una persona llega a nuestro pueblo, no sabe lo que hay dentro; y lo que tiene es el chocolate que tanto gusta, nosotros tenemos a nuestra gente compuesta por 51 nacionalidades diferentes".

Los vecinos y vecinas están llevando a cabo diferentes iniciativas para animar a la participación, entre ellas, la reproducción de bombones gigantes que distribuirán por sus calles, o videclip con diferentes artistas locales.