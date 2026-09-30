La Mancomunidad Axarquía avanza en la renovación de la certificación Q de Calidad Turística en cinco rutas

Auditoría de la Mancomunidad por la certificación Q de Calidad Turística - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA AXARQUÍA

VÉLEZ MÁLAGA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Área de Turismo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía continúa trabajando en el proceso de revisión, mejora y renovación de la certificación Q de Calidad Turística, otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), que acredita el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para la gestión y prestación de los servicios turísticos en cinco rutas comarcales.

El presidente de la Mancomunidad Axarquía, Jorge Martín, ha destacado que el mantenimiento de esta certificación requiere de "un proceso continuo de evaluación y mejora" que implica la revisión de los procedimientos internos, la actualización de los sistemas de gestión conforme a las normas UNE sectoriales y la superación de auditorías periódicas de seguimiento.

En este marco, desde el pasado mes de junio, las técnicas del Área de Turismo han trabajado junto a la consultora Q Innovate en una primera fase de autoevaluación, centrada en la revisión de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad y Calidad Turística. Este sistema está basado en la Norma UNE-ISO 13810:2023, aplicable a la visita a espacios industriales, naturales, culturales e históricos.

El proceso contempla además la realización de una auditoría interna, destinada a comprobar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en los procesos de gestión y la prestación de servicios, así como a identificar posibles áreas de mejora y establecer medidas para seguir avanzando en la calidad turística.

Una vez concluida esta fase, el procedimiento continuará con la auditoría externa de renovación, evaluación anual obligatoria para mantener la certificación y el derecho de uso de la marca Q de Calidad Turística.

El presidente ha agradecido la colaboración y el compromiso de los ayuntamientos de la comarca durante este proceso de revisión y mejora, destacando su implicación en el objetivo común de seguir avanzando en la calidad y excelencia de los servicios turísticos del destino 'Comarca Axarquía Costa del Sol'.

Para Martín, este proceso "pone de manifiesto el compromiso de la Mancomunidad de Municipios con la calidad, la mejora continua y la profesionalización de los servicios turísticos", a la vez que permite consolidar un modelo de gestión orientado a ofrecer una experiencia turística más rigurosa y de mayor calidad en las rutas de la comarca.

También ha recordado que la Axarquía fue la primera comarca de España en obtener la certificación de cinco rutas turísticas de manera simultánea, un hito que sitúa a la 'Comarca Axarquía Costa del Sol' como referente en la aplicación de sistemas de calidad al ámbito turístico.

Este compromiso con la excelencia ha sido reconocido recientemente con el Premio Nacional Q de Calidad 2025, otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y la Secretaría de Estado de Turismo por la certificación de las cinco rutas turísticas de la comarca.