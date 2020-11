La Mancomunidad Axarquía Costa del Sol mantiene reuniones con profesionales de distintos países en la WTM Londres online

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha asistido a la World Travel Market de Londres (WTM), que este año se ha celebrado online como consecuencia de las restricciones preventivas que está imponiendo la pandemia del COVID-19, y ha mantenido reuniones con profesionales de países como Italia, China o Estados Unidos.

En las sesiones informativas, conferencias y mesas redondas que se han organizado durante la feria internacional, han participado tanto el vocal de Turismo, Juan Peñas, como una técnico del área. Ambos han asistido también a diferentes espacios virtuales en los que han tenido lugar 'webinars' especializados en variados subsectores turísticos.

"Estamos muy satisfechos de nuestra participación en la WTM 2020, porque si bien nada ha tenido que ver con el trabajo de promoción que hacemos del destino Axarquía Costa del Sol cuando estamos en Londres, si ha sido muy importante mantener el contacto con los profesionales para que nuestra comarca siga estando entre presente entre sus ofertas preferentes", ha expuesto Peñas.

Ha indicado que el Área de Turismo ha mantenido reuniones de trabajo con profesionales del sector de Reino Unido, Italia, Francia, China, Ucrania o Estados Unidos, entre otros, "a los que se ha presentado los encantos y atractivos turísticos del destino Axarquía Costa del Sol".

Entre otras reuniones mantenidas, constan las de Wedell Travel, EasyJet holidays, Travel Journalist, Viatges Traveljess, Daily Tours, Selling Travel, The world in my pocket, Pura Vida Scape o My Spain for you. Además han participado en las sesiones informativas de 'The Future of Tourism in the Green Economy', 'Current Economic Outlook, predictions and Recovery plan for 202' , Holidays at home blooming in 2021, Tourism and Biodiversity, Friend or Foe o 'Creating the connected trip'.

También ha destacado el trabajo realizado en el subsector relacionado con el turismo de experiencia. "Hemos participado en jornadas en las que hemos podido conocer las tendencias, las ofertas y demandas que existen en este tipo de turismo activo en el que nosotros podemos jugar un papel muy importante", ha recordado, mencionando el vitivinícola, gastronómico, de naturaleza o "el que proporcionan las Cuevas de Nerja o la del Tesoro de Rincón de la Victoria".

"Somos la primera comarca de Europa que ha conseguido que un producto agrícola, nuestra uva moscatel, sea declarada Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial por la Fao. Alrededor de esto, tenemos nuestra vendimia heroica, nuestro paisaje, nuestras bodegas, y nuestros pueblos vinícolas", ha indicado Peñas, apuntando que la gastronomía "es espectacular en nuestros pueblos de interior y de costa".

En este sentido, ha destacado "desde los subtropicales al aceite de oliva virgen extra de excelente calidad, el pescado del puerto de Caleta de Vélez por citar algunas de nuestras excelencias", al tiempo que ha citado las empresas de turismo activo que hay la comarca para realizar actividades en la montaña y el mar así como "el trabajo que están desarrollando los ayuntamientos en la mejora de sus infraestructuras turísticas".

Además de turismo de experiencia, en el área dedicada a cine se ha podido promocionar 'Plató de Cine' "y contactar incluso con un director que está interesado en la grabación de varios documentales en Andalucía y en la que se incluiría la Axarquía".

La World Travel Market de Londres (WTM) se ha celebrado del 9 al 11 de noviembre de forma telemática a través de sesiones informativas, conferencias y mesas redondas.

"La cita ha sido una buena oportunidad para establecer contactos y comenzar a trabajar en la promoción del destino Axarquía-Costa del Sol una vez el sector recupere la normalidad", ha concluido Peñas.