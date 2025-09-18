Mancomunidad Axarquía (Málaga) arranca en Francia el calendario de Ferias Internacionales de Turismo

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipio Axarquía Costa del Sol arrancará en Francia el calendario de ferias internacionales de turismo bajo el eslogan 'Explorez l'Axarquía-Costa del Sol', "Explora la Axarquía-Costa del Sol".

De este modo, la Mancomunidad participará la próxima semana en la feria International French TravelMarket (IFTM-Top Resa) que tendrá lugar en la Porte de Versailles de Paris (Francia), desde el 23 hasta el 25 de septiembre 2025, según ha informado en un comunicado la institución mancomunada.

La Mancomunidad asiste a la cita con la oferta turística de los 31 municipios, las cinco rutas certificadas con la Q de Calidad por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes), con el catálogo de empresas del sector turístico dadas de alta en el Registro de Turismo de Andalucía como alojamientos, restaurantes, guías de turismo, empresas de ocio o bodegas, entre otros.

Mancomunidad Axarquía ha editado para la ocasión material especial en francés apostando por la línea de digitalización en la promoción turística en la que se viene trabajando y que ha sido recopilada y digitalizada mediante código QR en apartados como 'Planifiez Votre Voyage' (Planifica tu viaje), 'Routes de l'Axarquía-Costa del Sol' (rutas de la Axarquía-Costa del Sol), 'Itinerariesde l'Axarquía-Costa del Sol' (itinerario de la Azarquía-Costa del Sol) o 'Nos Villages' (nuestros pueblos), entre otros. Además, se podrá descargar la aplicación 'Gecor Turismo Axarquía-Costa del Sol'.

En este sentido, el presidente de Mancomunidad Axarquía, Jorge Martín, ha explicado que mediante la descarga gratuita de códigos QR se ofrecerá información en francés sobre "el amplio abanico de posibilidades que ofrece la comarca: sol y playa, naturaleza, ocio, rutas, pueblos, cuevas, hoteles, 'campings', y un largo etcétera de recursos turísticos junto a la gastronomía con productos autóctonos como la uva pasa, la miel de caña o el aceite de oliva".

Martín ha explicado que además de los contenidos digitales en francés, la Mancomunidad va a ofrecer otros materiales tradicionales como folletos y mapas en francés que se han editado para la IFTM - Top Resa.

"La línea de promoción que venimos trabajando es la digitalización y sostenibilidad en cada una de las acciones que desarrollamos", ha dicho el presidente recordado la importancia de acudir a las ferias de promoción bajo la marca 'Costa del Sol' de la Diputación de Málaga.

Por su parte, el vicepresidente de Turismo de la institución, Jesús Pérez Atencia, ha destacado que "la comarca de la Axarquía tiene una oferta turística muy potente marcada por la singularidad de un territorio de mar y montaña, y de gran riqueza cultural y gastronómica".

"Esta potencialidad se ve reforzada por el trabajo que hemos emprendido para distinguirnos en calidad como hemos hecho con las 5 Rutas Turísticas que hemos certificado con la Q de Calidad y por las que hemos recibido un premio nacional", ha agregado.

Mancomunidad Axarquía representará a la comarca malagueña bajo el paraguas de Turismo Costa del Sol en el estand propio habilitado para la ocasión con un espacio aproximado de 49 metros cuadrados en el que los profesionales y empresarios del sector turístico podrán mantener reuniones y hacer 'networking'. El espacio contará, asimismo, con mostradores y mesas de trabajo.

Desde Turismo Costa del Sol han indicado la importancia que tiene esta feria del país galo para "promocionar la amplia oferta turística de Málaga-Costa del Sol y de la comarca de la Axarquía en un mercado emisor de gran relevancia para el destino". Por último, han destacado "el extraordinario comportamiento del mercado francés que coyunturalmente se ha mostrado como el mejor mercado para el destino Costa del Sol en los últimos años".