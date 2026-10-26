La Mancomunidad Axarquía presenta en la WTM de Londres la apuesta del destino por las experiencias turísticas

Presentación de la presencia de Mancomunidad Axarquía en la WTM de Londres. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía llevará a la comarca axárquica a la próxima edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, con el objetivo de reforzar el posicionamiento internacional del destino y dar un nuevo impulso a la comercialización de su oferta turística, con las experiencias como uno de los principales ejes de promoción.

Con el eslogan 'Experiences for everyone. Enjoy Costa del Sol Axarquía', la mancomunidad presentará una oferta vinculada a los principales recursos y productos turísticos, con especial atención a las experiencias relacionadas con los alminares, la uva pasa, el patrimonio, la naturaleza y el turismo activo; así como propuestas de cicloturismo, golf, campings y actividades en los municipios.

La promoción comarcal integrará también la oferta vinculada al tejido empresarial turístico de la Axarquía dando visibilidad de servicios complementarios relacionados con el sector como alojamientos, restaurantes, bodegas, golf, empresas de actividades y guías turísticos, siempre dentro de la oferta vinculada al Registro de Turismo de Andalucía.

Con esta estrategia, la Mancomunidad Axarquía pretende "fomentar la colaboración público-privada y fortalecer la conexión entre los recursos de los municipios y las empresas que contribuyen al desarrollo turístico de la comarca", han informado en la presentación de esta participación en la WTM de Londres.

"La apuesta por las experiencias nos permite mostrar una comarca Costa del Sol Axarquía diversa, auténtica y capaz de ofrecer al visitante mucho más que sol y playa. Queremos que el viajero internacional conozca nuestros pueblos, nuestro patrimonio, nuestros productos singulares, nuestra naturaleza y todas las actividades que puede disfrutar durante su estancia", ha dicho el presidente de esta institución, Jorge Martín.

El vocal de Mancomunidad Axarquía adscrito al área de Turismo, Juan García, también ha hecho mención a la importancia de esta cita "por el número de agentes turísticos internacionales que acuden a ella y porque los británicos son el principal motor turístico de la provincia de Málaga". "Y en ese marco debe estar la Axarquía-Costa del Sol", ha afirmado.

"Tenemos que continuar el trabajo ya iniciado para que cuando lleguen al aeropuerto de Málaga, dediquen unos días a visitar la Axarquía: a disfrutar de nuestras playas, de nuestra gastronomía, y a conocer nuestra cultura y nuestros pueblos blancos", ha continuado en su exposición.

García ha explicado que la institución contará con material promocional en inglés de cada municipio, accesible a través de los códigos QR desarrollados por la Mancomunidad, además de los folletos y recursos facilitados por los ayuntamientos. "Estas herramientas permitirán consultar directamente la información turística, los principales atractivos, las actividades y las experiencias que ofrece cada localidad", ha indicado.

"Todo este material contribuirá a reforzar la promoción digital y conjunta de la comarca, presentando la Costa del Sol-Axarquía como un destino diverso, conectado y complementario", ha señalado el vocal adscrito al área de Turismo.

La presencia de la institución comarcal en la WTM se desarrollará tanto en las zonas de networking como en los mostradores de atención habilitados en los espacios de Turismo Costa del Sol y de la Junta de Andalucía, facilitando el contacto con profesionales del sector y la promoción de la oferta turística de la comarca.