Los manifestantes levantan este domingo las acampadas de Málaga y Granada tras dos semanas de protesta por la vivienda

Imágenes de la segunda jornada de acampada promovida por el Sindicato de Inquilinas para reclamar una vivienda digna. A 29 de septiembre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA/GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de manifestantes y colectivos de Málaga y Granada han levantado este domingo la acampada que ocupaba desde hace dos semanas la Plaza de la Constitución y el Palacio de Congresos en protesta por la vivienda.

En la provincia malagueña, la acampada por la vivienda ha concluido en un ambiente de "mucha normalidad" y "mucha alegría", según ha señalado la portavoz del colectivo 'Un techo por derecho', Rosa Galindo, en declaraciones a Europa Press, quien ha destacado los lazos colectivos creados durante la movilización y la voluntad de dar continuidad a las reivindicaciones con la preparación de una huelga general por la vivienda, convocada para el próximo 11 de noviembre.

"Nos vamos con la fuerza de haber hecho muy buenos lazos colectivos para seguir trabajando hacia la huelga general por la vivienda", ha afirmado Galindo, valorando el desarrollo de la jornada de despedida de la acampada, en la que los participantes fueron desmontando las tiendas de forma progresiva.

La portavoz ha explicado que alrededor de 200 personas participaron en una comida colectiva en la plaza, donde compartieron una paella al mediodía. La jornada también contó con varias actuaciones musicales, entre ellas las de María de Chambao y María Ruiz, además de otros artistas que se sumaron a la iniciativa.

Asimismo Galindo ha subrayado que el levantamiento de la acampada no supone el final de la movilización, sino el inicio de una nueva etapa de organización para impulsar las reivindicaciones en materia de vivienda.

En este sentido, ha anunciado que este lunes, a las 19.00 horas, tendrá lugar una asamblea en la misma plaza para comenzar a trabajar en la preparación de la huelga de vivienda a través de la creación de comités de huelga.

La jornada ha concluido con un mensaje de continuidad de la lucha por el derecho a la vivienda. "Nos llevamos la plaza en el corazón y vamos caminando hacia la huelga general por la vivienda", ha resumido la portavoz de Un techo por derecho.

En la provincia de Granada, las organizaciones y personas impulsoras de la acampada del Palacio de Congresos han anunciado este domingo, mediante un comunicado, el abandono de este espacio de movilización y han hecho un llamamiento a preparar una Huelga General.

La decisión, según han explicado, "no supone un paso atrás, sino la necesidad de abrir una nueva etapa de organización y lucha que permita extender la movilización a los barrios, los centros de trabajo y de estudio".

"No concebimos la acampada como un fin en sí mismo, sino como un medio para elevar el nivel de lucha, acumular fuerzas y abrir nuevas posibilidades de movilización. Entendemos que ha alcanzado sus límites tácticos y que el siguiente paso es preparar una Huelga General", recoge el comunicado.

Asimismo, las organizaciones han señalado que las movilizaciones de estas semanas son el resultado de décadas de violencias acumuladas contra la clase obrera y de una crisis de la vivienda que se ha vuelto insostenible.

En este sentido, han reivindicado el papel de las organizaciones de vivienda, cuya lucha sostenida ha sido fundamental para situar la emergencia habitacional en el centro del debate público.

"Si hoy la crisis de la vivienda ocupa el centro del debate, no es porque las instituciones hayan decidido abordarla, sino porque llevamos años organizándonos, parando desahucios y señalando a quienes se benefician de esta situación. Esta acampada es la expresión material de esa lucha", han defendido.

En este sentido, el comunicado insiste en que el movimiento no puede quedarse limitado al espacio de la acampada ni a quienes han participado directamente en ella. A su juicio, la siguiente etapa pasa por extender la organización al conjunto de la clase trabajadora, especialmente "a quienes sufren las consecuencias de la precariedad, los alquileres abusivos, la amenaza de desahucio y el deterioro de sus condiciones de vida".

"Las tareas que tenemos por delante son inmensas y aquí no podemos estar todas. La gente afectada con la que trabajamos está en los barrios, esperando un desahucio, intentando llegar a fin de mes o en sus centros de trabajo y de estudio. Tenemos que llegar hasta ahí, organizar esa rabia y convertirla en fuerza colectiva", señala el texto.

En esta nueva etapa, las organizaciones han hecho un llamamiento a construir un "trabajo unitario" entre organizaciones revolucionarias, sindicatos combativos, sindicatos de vivienda y todas las personas que han puesto el cuerpo durante estos días, estén o no organizadas.

El objetivo, sostienen, es ampliar la capacidad de movilización y construir una respuesta que desborde los márgenes institucionales y las soluciones que pretenden contener el descontento sin cuestionar las causas estructurales de la crisis.

"Necesitamos construir una unidad que esté a la altura del momento, que nos permita sumar fuerzas y avanzar hacia una Huelga General. No basta con gestionar las consecuencias de una crisis que atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida: necesitamos organizarnos para combatir sus causas", han reivindicado.

"Nos vamos con la certeza de que lo construido aquí no termina con nuestra marcha. La lucha continúa en las calles, en los barrios, en los centros de trabajo y de estudio. Queremos que esta acampada sea el inicio de algo mucho más grande", concluye el comunicado.