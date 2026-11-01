Marbella alcanza en septiembre un récord de 5.766 trabajadores hoteleros, un 40,3% más que en 2025

Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

Marbella alcanzó en septiembre un total de 5.766 trabajadores en sus establecimientos hoteleros, un 40,3% más que en el mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 4.109, según los datos provisionales de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone 1.657 empleados más en un año, constituye el mejor registro para este mes de la serie histórica analizada y supera incluso los 5.688 alcanzados en agosto de este ejercicio.

La directora general de Turismo, Laura de Arce, ha destacado que "estos resultados ponen de manifiesto la capacidad de la localidad para prolongar la fortaleza de su actividad turística más allá de los meses centrales del verano y, especialmente, para traducir ese dinamismo en generación de empleo y oportunidades para la ciudad", tal y como ha destacado el Consistorio en una nota de prensa.

Los indicadores de septiembre reflejan también una mejora de la ocupación hotelera, que se situó en el 77,74 por ciento, frente al 76,36 por ciento del mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento de 1,38 puntos porcentuales.

Los establecimientos alojaron durante este mes a 80.024 viajeros, un 4,66 por ciento más que en 2025, y sumaron 275.757 pernoctaciones, con un aumento del 1,55 por ciento respecto al pasado ejercicio.

De Arce ha señalado que "el comportamiento del sector confirma que Marbella mantiene su atractivo una vez finalizada la temporada alta, con una demanda sólida y unos niveles de ocupación que contribuyen a sostener la actividad económica y laboral".

La rentabilidad hotelera registró, asimismo, máximos históricos para esta época. El precio medio diario por habitación ocupada (ADR) alcanzó los 286,57 euros, un 13,36 por ciento más que un año antes, mientras que el ingreso por habitación disponible (RevPAR) se elevó hasta los 231,18 euros, con un crecimiento del 15,79 por ciento.

La responsable municipal ha subrayado que "la evolución de estos indicadores demuestra que nuestra competitividad no se mide únicamente por el volumen de visitantes, sino también por la capacidad de generar un mayor valor económico a través de una oferta turística de calidad y excelencia".

El balance mensual pone de relieve, además, un notable crecimiento del mercado nacional, con 20.456 viajeros residentes en España, un 21,44 por ciento más que en septiembre de 2025. Por su parte, los turistas internacionales se mantuvieron prácticamente estables, con 59.568 visitantes, y representaron el 74,4 por ciento del total.

En cuanto a las pernoctaciones, las correspondientes a residentes nacionales aumentaron un 24,97 por ciento, hasta alcanzar las 54.422, mientras que las de extranjeros se situaron en 221.335. La estancia media fue de 3,45 días, frente a los 3,55 del año anterior.

De Arce ha incidido en que "la combinación de una demanda internacional consolidada y el crecimiento del turismo nacional refuerza la posición de Marbella como un destino capaz de atraer a distintos perfiles de visitantes".

En este sentido, ha remarcado que "seguimos apostando por la diversificación de nuestra oferta, con segmentos como el golf, la gastronomía, la cultura, el bienestar, los eventos y el deporte, que desempeñan un papel fundamental en nuestra estrategia para avanzar hacia una actividad turística más equilibrada a lo largo de todo el año".

Los datos acumulados entre enero y septiembre respaldan igualmente la evolución positiva del sector. Durante los nueve primeros meses de 2026, Marbella recibió 622.216 viajeros hoteleros, un 8,59 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y contabilizó 2.143.297 pernoctaciones, con un incremento del 4,31 por ciento.

El promedio mensual de trabajadores en establecimientos hoteleros se situó en 5.085 personas, frente a las 3.552 de 2025, lo que representa un crecimiento del 43,19 por ciento.

Por último, la directora general del ramo ha resaltado que "estas cifras nos animan a continuar trabajando en un modelo turístico que combine rentabilidad, calidad y estabilidad en el empleo" y ha añadido que "nuestro objetivo es seguir reforzando la posición de Marbella como destino de referencia internacional, favoreciendo que los beneficios de la actividad turística se extiendan durante todo el año y repercutan en el conjunto de la economía local".