Marbella confía en lograr este verano la cesión de la antigua sede de Urbanismo para instalar un centro de salud

Publicado 02/07/2019 16:10:47 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha señalado este martes que el Ayuntamiento prevé firmar este verano el protocolo para que la Junta de Andalucía le ceda el edificio que en su momento albergó la sede de la Delegación de Urbanismo.

Muñoz, que ha mantenido una reunión en Sevilla con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha indicado en una nota de prensa que la intención del Gobierno local es que la Junta ceda "cuanto antes" el inmueble y que el Ayuntamiento inicie las obras de rehabilitación para poner el edificio a disposición de la Consejería de Salud.

La propuesta del Ayuntamiento es que el edificio, cuya superficie ronda los 1.700 metros cuadrados, albergue un centro de salud que descongestione los dos con los que cuenta el núcleo urbano de Marbella, el de Leganitos y Las Albarizas.

Según la regidora, el "compromiso" de la Junta es no subastar el inmueble como, ha destacado, pretendió hacer el anterior Gobierno regional pero que no logró, según ella, al no encontrar compradores.

Muñoz ha explicado que ha trasladado al consejero "el compromiso" del Gobierno local para que los presupuestos municipales contemplen la partida para financiar la reforma del inmueble.

"Se trata de un proyecto a tres bandas entre el Consistorio y las consejerías de Hacienda y Salud, en la que nosotros asumiríamos la inversión para la puesta en marcha del edificio mientras que Hacienda y Salud, cederían el inmueble y pondrían el equipamiento y el personal necesario, respectivamente", ha explicado.

Muñoz y Bravo han abordado en la cita, ha apuntado la regidora, otros proyectos previstos en el municipio y que dependen de la Junta, como la ampliación del Hospital Comarcal Costa del Sol, el Palacio de Justicia y el futuro del Albergue África, unas instalaciones de titularidad autonómica a las que "queremos sacarle más rendimiento para la ciudad".

"Pese a que acaba de comenzar la legislatura, son proyectos muy madurados que solo hay que ponerlos encima de la mesa para iniciar su ejecución lo antes posible", ha agregado.

Muñoz ha calificado de "muy satisfactorio" el encuentro con el consejero de Hacienda y ha destacado que ha servido para "continuar avanzando en el proyecto del futuro centro de salud en la antigua sede de Urbanismo".

URBANISMO

Por otra parte, la alcaldesa de Marbella ha mantenido una reunión con el director general de Urbanismo de la Junta, José María Morente, para agilizar la tramitación de diferentes figuras de planeamiento y modificaciones urbanísticas.

Muñoz ha trasladado a Morente la petición para que la Junta "acorte lo máximo posible" los plazos de algunos de los informes que, de manera obligada y preceptiva, tiene que dar el Gobierno regional.

"Son figuras de planeamiento y actuaciones que al final suponen ingresos adicionales para el Ayuntamiento, además de puestos de trabajo y actividad económica para nuestro municipio. De ahí la importancia de buscar la agilización de estos procesos", ha señalado la alcaldesa.

Muñoz y Morente han hablado también, han precisado en un comunicado desde el Ayuntamiento marbellí, del futuro Plan General de Ordenación Urbana, la tramitación de algunas normas urbanísticas o la situación de algunos equipamientos "que queremos sacar adelante".

La alcaldesa ha anunciado que Ayuntamiento y Junta se reunirán en Marbella el 16 de julio para abordar el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol y ha destacado "la colaboración entre ambas administraciones con el fin de ejecutar los proyectos que necesita la ciudad y que los ciudadanos puedan percibir un avance durante esta legislatura".