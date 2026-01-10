Marbella invierte en 2025 casi un millón de euros en la limpieza y mantenimiento de ríos y arroyos

El Ayuntamiento de Marbella invirtió en 2025 cerca de un millón de euros en la limpieza y mantenimiento de ríos y arroyos, actuando en una superficie equivalente a 56 campos de fútbol - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga), a través de la delegación de Medio Ambiente, ha desarrollado a lo largo de 2025 un programa continuado de limpieza y mantenimiento de ríos y arroyos en el municipio que, con una inversión cercana al millón de euros, ha abarcado una superficie superior a las 40 hectáreas, una extensión equivalente a unos 56 campos de fútbol.

El concejal del ramo, Diego López, ha destacado que "estos trabajos preventivos han demostrado su eficacia durante todo el año y, más recientemente, durante la borrasca 'Francis', que ha dejado intensas lluvias en buena parte de la provincia de Málaga, lo que ha permitido a la ciudad afrontar este y otros episodios meteorológicos adversos sin grandes incidencias en los cauces ni desbordamientos".

El edil ha detallado que las actuaciones se han llevado a cabo de forma progresiva en los arroyos Segundo, De la Víbora, Nagüeles, De la Cruz, Del Ángel, Guadalpín, Alicate, Benabolá, Real de Zaragoza y en Río Real, además de en otros tramos donde se han realizado labores de limpieza, retirada de vegetación y mejora ambiental de los cauces.

"Hay que subrayar la intervención acometida en el Río Verde sobre más de 32 hectáreas mediante trabajos de gran alcance orientados a la mejora hidráulica y a la recuperación ambiental de uno de los principales ríos del municipio", ha señalado López.

El concejal ha resaltado que "este esfuerzo sostenido forma parte de una planificación preventiva de limpieza y conservación de ríos y arroyos, con el objetivo de reducir riesgos ante episodios de lluvias intensas, preservar los valores naturales de los cauces y garantizar la seguridad" y ha añadido que desde el Consistorio "se continuará trabajando en esta línea, reforzando el mantenimiento como herramienta clave para anticiparse a situaciones meteorológicas adversas".