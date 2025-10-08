Marbella logra casi 12 millones de fondos europeos para proyectos de regeneración urbana y transformación social

MARBELLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha logrado 11.948.905 euros procedentes de la Unión Europea que destinará a actuaciones de regeneración urbana y transformación social.

Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha señalado que "la ciudad ha sido una de las mejor valoradas y ha obtenido la máxima cuantía en una convocatoria en la que competían localidades de toda España, lo que demuestra la solvencia del proyecto que hemos presentado".

Además, ha resaltado que "conseguir esta financiación es una gran oportunidad para desarrollar iniciativas clave para una Marbella más moderna, inclusiva y con futuro".

En este sentido, ha recordado que "en la anterior convocatoria de los fondos Edusi se ejecutó el 99% de las obras, por cerca de 15 millones de euros, un aspecto que ha sido muy valorado en Europa porque ha reforzado la confianza en el municipio como una administración eficiente y fiable".

Muñoz ha precisado que "son ayudas del plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a las que se sumarán dos millones de euros de aportación municipal, y que permitirán desarrollar estas actuaciones dentro del programa Marbella Convive 2030".

En este punto, ha detallado que esta dotación económica sufragará equipamientos tan relevantes como la nueva biblioteca de San Pedro Alcántara, con una inversión de unos tres millones de euros que inicialmente iba a financiarse con fondos propios; un espacio polivalente en Nueva Andalucía destinado a jóvenes, mayores y acciones formativas, con un presupuesto de dos millones de euros; la primera fase del polideportivo Guadaiza, que requerirá un montante total de 12,2 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses o la regeneración de la calle Cocle, con una inversión de 600.000 euros que mejorará la accesibilidad y el entorno urbano.

Además, se impulsarán actuaciones de sostenibilidad y apoyo a familias vulnerables en el marco del plan Eracis en diferentes puntos del municipio.

"Estos fondos nos permiten abordar proyectos ambiciosos sin tener que recurrir a financiación bancaria ni a una subida de impuestos", ha asegurado la alcaldesa, al tiempo que ha añadido que "suponen un alivio para las cuentas municipales y nos permiten seguir creciendo como ciudad".

En este sentido, ha afirmado que "podemos decir con orgullo que Marbella es vista desde Europa como un municipio serio, solvente y comprometido con sus vecinos" y ha recordado que el municipio también ha recibido recientemente subvenciones por parte de otras administraciones, como la partida cercana a tres millones de la Junta de Andalucía para la residencia de mayores del Trapiche.