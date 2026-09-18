Marbella (Málaga) aprueba el primer PGOM de Andalucía adaptado a la Lista y abre nueva etapa en la planificación

Pleno del Ayuntamiento de Marbella de septiembre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad malagueña de Marbella (Málaga) ha aprobado este viernes su Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el primero de Andalucía adaptado a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), con lo que culmina la renovación del marco urbanístico de una ciudad que hasta ahora se regía por un planeamiento aprobado en 1986.

Esta aprobación se ha producido en un Pleno extraordinario con los votos a favor del equipo de Gobierno del PP, de OSP y de Vox y la abstención del PSOE y se trata de un "paso histórico", según el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado que este hito "abre una nueva etapa" y ha definido el documento como un "plan de ciudad por y para Marbella", concebido para responder a las necesidades actuales del municipio y ordenar su evolución durante los próximos años. Ha puesto en valor el amplio proceso de trabajo que ha permitido alcanzar este hito, con la participación de equipos técnicos, administraciones, colectivos profesionales y ciudadanos.

Muñoz, que ha agradecido especialmente la labor desarrollada durante años "para resolver la complejidad urbanística del municipio", ha señalado que el resultado "trasciende cualquier mandato y constituye una herramienta destinada a garantizar el futuro de la localidad, adaptando su ordenación a la realidad actual y proporcionando un marco más flexible para afrontar los nuevos retos".

El nuevo PGOM sustituye, en sus determinaciones de ordenación general, al planeamiento de 1986 y configura un modelo territorial adaptado a la legislación urbanística vigente. El documento, que será desarrollado en detalle con el futuro Plan de Ordenación Urbana (POU) que se está tramitando actualmente, contempla 53 millones de metros cuadrados de suelo urbano, frente a los aproximadamente 40 millones recogidos por el anterior planeamiento, e incorpora las previsiones necesarias para articular nuevos desarrollos, vivienda pública, infraestructuras, equipamientos, zonas verdes y espacios destinados a actividad económica.

La alcaldesa ha destacado que el planeamiento vincula los nuevos proyectos a la creación de inmuebles protegidos y a precio tasado, "de manera que el crecimiento urbano incorpore también una respuesta a las necesidades de las familias, los jóvenes y las personas que desarrollan su actividad laboral en Marbella". En este sentido, ha remarcado en el suelo urbano las actuaciones que se planteen reservarán un 20 por ciento de edificabilidad para vivienda asequible.

Muñoz ha señalado que el nuevo modelo permitirá acompasar la transformación de determinados ámbitos con la creación de equipamientos y servicios necesarios para la ciudad, "favoreciendo al mismo tiempo la implantación de nuevas actividades económicas y la generación de empleo".

El planeamiento incorpora suelo y previsiones para responder a necesidades estratégicas del municipio y facilitar una evolución urbana "más equilibrada, sostenible y conectada con la realidad de Marbella".

Otro de los aspectos que ha considerado esenciales es la "seguridad jurídica" que aporta el documento tanto al desarrollo futuro como a las situaciones urbanísticas heredadas de las últimas décadas. En este contexto, ha recordado que alrededor de 18.000 viviendas quedaron fuera de una situación de regularidad urbanística "como consecuencia de la compleja evolución del planeamiento municipal".

Según Muñoz, el nuevo marco "supone una garantía para los terceros de buena fe y para las familias vinculadas a estos inmuebles", al proporcionar una base normativa desde la que continuar avanzando en su ordenación.

La aprobación definitiva llega después de un prolongado procedimiento técnico y administrativo y tras la incorporación de los informes sectoriales requeridos por las distintas administraciones, incluido el visto bueno favorable de la Junta de Andalucía.

La regidora ha destacado que el documento "ha superado las diferentes fases de revisión con todos los dictámenes favorables", circunstancia que, a su juicio, pone de manifiesto "el rigor del trabajo desarrollado y permite a Marbella afrontar el futuro con un instrumento plenamente ajustado a la legislación autonómica".

Ha felicitado al equipo redactor del Plan por su trabajo y ha extendido el reconocimiento por este logro al conjunto de la ciudad, incidiendo en que el PGOM "no responde únicamente a una necesidad administrativa, sino a una transformación de fondo en la forma de planificar Marbella".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, ha señalado que la aprobación definitiva "supone la culminación de años de trabajo técnico, estudios, participación ciudadana e informes sectoriales y, al mismo tiempo, el comienzo de una nueva etapa para Marbella".

Ha subrayado que el nuevo instrumento "permite dejar atrás un marco urbanístico de cuatro décadas y afrontar el futuro de la ciudad desde una visión global, con mayor seguridad jurídica y una planificación vinculada a las necesidades reales del municipio". Así, ha detallado que "aborda algunos de los principales retos de Marbella: vivienda, movilidad, infraestructuras, sostenibilidad y protección del territorio".

"El planeamiento contempla nuevas posibilidades para generar vivienda asequible y favorecer que los vecinos puedan desarrollar su proyecto de vida en el municipio; reserva espacios para futuras infraestructuras de movilidad, incluida la conexión ferroviaria; plantea nuevas conexiones viarias y una ampliación de las redes ciclables y de aparcamientos; y vincula el crecimiento urbano a la disponibilidad de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y energía necesarias para garantizar un desarrollo ordenado", ha abundado Díaz.

Ha puesto el acento en que el PGOM "incorpora además una visión de Marbella como ciudad verde, conectada y próxima, reforzando la relación entre montaña y litoral mediante corredores naturales y espacios libres, protegiendo los valores ambientales y territoriales y consolidando una red de equipamientos y servicios más cercana a los ciudadanos".

Por último ha destacado que la aprobación definitiva no constituye el final del proceso, "sino el punto de partida para desarrollar las determinaciones del nuevo planeamiento y convertirlas progresivamente en actuaciones concretas".