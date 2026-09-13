Marbella (Málaga) avanza en las obras del complejo deportivo de Nueva Andalucía, con más del 50% ejecutado

Corporación municipal de Marbella - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha indicado este domingo que las obras del futuro complejo deportivo de Nueva Andalucía avanzan a buen ritmo y se sitúan ya en más de un 50 por ciento de su ejecución.

En un comunicado, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha referido que "esta instalación será una de las más importantes del municipio y dará respuesta a una demanda histórica de los clubes y atletas de nuestra ciudad".

También ha recordado que el proyecto cuenta con un presupuesto global de 15 millones de euros "y nuestro objetivo es que tanto el campo de fútbol como la pista de atletismo puedan estar finalizados a finales de este año".