Marbella (Málaga) despliega un dispositivo de limpieza con más de 60 operarios para paliar los efectos del temporal

El Ayuntamiento despliega un dispositivo especial de limpieza con más de 60 operarios y de una veintena de barredoras para paliar los efectos del temporal. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

También trabajan 20 barredoras para retirar restos vegetales y residuos arrastrados por el viento en la ciudad

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha activado un dispositivo especial de limpieza y seguridad en todos los distritos de la ciudad con más de 60 operarios y de una veintena de barredoras para paliar los efectos de la borrasca Francis, cuyo paso por la localidad derivó en un aviso meteorológico por fuertes vientos durante la jornada de ayer.

El concejal del ramo, Diego López, ha explicado que los servicios municipales trabajan de manera intensiva desde las 06.00 horas en la vía pública, "con el objetivo de retirar restos vegetales y residuos arrastrados por el viento, garantizar la seguridad de peatones y vehículos y restablecer la normalidad lo antes posible".

El edil ha especificado que el operativo desplegado está compuesto por 17 barredoras por la mañana, distribuidas en nueve unidades en Marbella, cinco en San Pedro Alcántara, dos en Nueva Andalucía y una en Las Chapas, y otras cinco de tarde (cuatro en Marbella y una en San Pedro). Además, dos vehículos sokones retiran ramas delante de las mismas.

A estos recursos se suma un equipo humano de 63 trabajadores, 50 de ellos en horario de mañana y 13 de tarde, dotados con máquinas sopladoras, "que actúan de forma coordinada para atender las zonas con mayor afección".

En el distrito de Marbella, las actuaciones se centran especialmente en las principales vías, entre ellas, las avenidas Ricardo Soriano, José Manuel Vallés, del Mercado, Severo Ochoa y Príncipe Alfonso Hohenlohe, así como en la zona de Molino de Viento, donde se ha registrado una mayor acumulación de restos.

En San Pedro Alcántara, los trabajos se desarrollan de manera prioritaria en la zona de Nueva Alcántara y en las avenidas de Salamanca y Santander. En Nueva Andalucía, el operativo está trabajando en la avenida Cervantes, la avenida Girasoles y la calle Califa. En el distrito de Las Chapas, se interviene en la avenida Valeriano Rodríguez, con intervenciones específicas para retirar restos y asegurar la circulación.

"Este refuerzo responde a una labor sobrevenida ante episodios de meteorología adversa, con el fin de evitar incidencias y reforzar la seguridad tanto de conductores como de peatones", ha señalado el concejal.

Asimismo, ha recordado que la retirada de ramas y restos en calzadas y aceras resulta esencial para prevenir problemas de circulación, caídas y situaciones de riesgo derivadas del temporal y ha agradecido la colaboración de la ciudadanía y recomendado extremar las precauciones.