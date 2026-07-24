Marbella (Málaga) moderniza la recogida de residuos en sus playas con la instalación de 104 nuevas islas de reciclaje

Marbella moderniza la recogida de residuos en sus playas con la instalación de 104 nuevas islas de reciclaje - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) continúa avanzando en la mejora de los servicios y equipamientos con la puesta en marcha de un proyecto de sustitución y modernización de los contenedores de residuos de las playas del municipio.

La actuación contempla la instalación de 104 nuevas islas de reciclaje y puntos limpios integrados, destinados a favorecer una gestión más eficiente, ordenada y sostenible de los residuos, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal del área, Diego López, ha destacado que esta iniciativa "supone un paso más en la apuesta del Consistorio por mejorar de forma permanente los servicios que se prestan en nuestras playas, incorporando instalaciones más modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades del litoral".

El proyecto permitirá renovar el mobiliario destinado a la recogida selectiva mediante la incorporación de nuevos contenedores con un diseño adaptado al entorno costero, mejorando su accesibilidad y su integración estética tanto en las playas como en el paseo marítimo.

El edil ha señalado que "el objetivo es facilitar a residentes y visitantes la correcta separación de los residuos y fomentar una mayor concienciación ambiental, al tiempo que protegemos nuestro entorno marino y mantenemos las playas en las mejores condiciones posibles".

La actuación, según ha detallado López, "se enmarca en la estrategia municipal de impulso a la sostenibilidad y la economía circular y contribuirá a optimizar la recogida selectiva, reducir el abandono de residuos y preservar la biodiversidad del litoral, especialmente durante los periodos de mayor afluencia".

Asimismo, ha indicado que la renovación del sistema supondrá una mejora de la limpieza, la salubridad y la imagen de las playas, evitando la acumulación de residuos y favoreciendo espacios más ordenados, higiénicos y agradables para el disfrute de vecinos y turistas.

"La ciudad cuenta con un litoral que constituye uno de sus principales valores ambientales y turísticos, y nuestra responsabilidad es seguir avanzando en su conservación y en la excelencia de los servicios públicos", ha subrayado el concejal y ha añadido que "estas nuevas islas de reciclaje permitirán reforzar la calidad de nuestras playas y promover hábitos más responsables entre todos sus usuarios".

Al respecto, ha recordado que Marbella dispone de cerca de 27 kilómetros de costa y 25 playas, "que representan uno de los principales atractivos del municipio y uno de los pilares de su actividad turística".

"La ciudad mantiene una firme apuesta por la excelencia de sus servicios, como reflejan las diez Banderas Azules obtenidas en 2026 y las 19 playas distinguidas con los certificados Q de Calidad y S de Sostenibilidad", ha concluido.