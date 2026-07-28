Marbella (Málaga) moviliza un equipo de cinco bomberos para reforzar las labores de extinción del incendio de Ávila

Marbella moviliza un equipo de cinco bomberos para reforzar las labores de extinción del incendio de Ávila - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha movilizado un equipo de cinco bomberos del Servicio de Extinción de Incendios que se ha desplazado a Ávila para colaborar en las labores de extinción del incendio forestal que afecta a esta provincia.

El operativo partió en la noche de este pasado lunes junto al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, con el que actuará de forma coordinada bajo la dirección de las autoridades responsables de la emergencia.

El dispositivo desplazado cuenta con una autobomba rural pesada y un vehículo ligero todoterreno, ha indicado el Ayuntamiento de Marbella en un comunicado.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, ha agradecido la disponibilidad mostrada por los agentes municipales y ha destacado la rápida respuesta del cuerpo ante este tipo de situaciones. "Desde el primer momento estaban pendientes de recibir la llamada para poder dar su apoyo en uno de las siniestros más graves que se están viviendo en nuestro país", ha señalado.

Asimismo, ha valorado "el compromiso" de los profesionales que integran el dispositivo, quienes participarán en la intervención "renunciando a días de descanso y vacaciones", así como la dedicación de los efectivos que permanecerán en Marbella para garantizar la cobertura del servicio durante un periodo de elevada actividad.

"Los bomberos que se desplazan realizarán un trabajo fundamental, pero también quiero agradecer el esfuerzo de quienes se quedan, ya que tendrán que asumir una mayor carga de trabajo para mantener en todo momento la seguridad de nuestra ciudad en una época especialmente compleja", ha afirmado.

Por su parte, jefe del Servicio de Extinción de Incendios de Marbella, Medardo Tudela, ha explicado que el despliegue se realizará de manera coordinada con el resto de administraciones para asegurar la máxima eficacia del dispositivo.

"Es importante actuar siempre bajo la coordinación de las autoridades competentes. De esta forma se optimizan los recursos disponibles, se facilita el relevo entre equipos y se mejora la capacidad operativa durante una intervención de estas características", ha precisado.

Por último, el cabo Santiago Borrego, responsable del equipo desplazado, ha apuntado que los efectivos aportarán "toda su experiencia, conocimientos y medios materiales", actuando siempre en función de las necesidades que determinen los responsables del operativo.

Ha detallado que la autobomba rural pesada Bravo 16 está preparada tanto para intervenciones en incendios forestales como en zonas de interfaz urbano-forestal, "permitiendo la defensa de viviendas gracias al equipamiento específico que incorpora".