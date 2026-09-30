Marbella (Málaga) reclama al Gobierno la reapertura temporal de los accesos de la A-7 a Golden Beach

El portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA (MÁLAGA)

MARBELLA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha reclamado este miércoles 30 por carta a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la reapertura temporal de los accesos de la A-7 a la zona de Golden Beach, en Las Chapas, hasta que estén operativos los viales alternativos de entrada y salida.

Según ha concretado el Consistorio marbellí a través de una nota, la Administración local ha dado cuenta del envío de esta misiva en la Junta de Gobierno Local, en la que advierte del riesgo para la seguridad vial generado por la clausura de los enlaces situados entre los puntos kilométricos 190+700 y 191+500 de la autovía y de los perjuicios que está ocasionando a vecinos y usuarios.

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, ha explicado que el escrito traslada "la preocupación por una situación que está afectando especialmente a los residentes de la zona y que, por su incidencia sobre la circulación, está teniendo repercusiones en otros puntos del término municipal". En este sentido, ha señalado que "es fundamental que los enlaces permanezcan abiertos mientras los itinerarios alternativos no estén plenamente acondicionados y preparados para asumir el tráfico".

Romero ha incidido en que "compartimos la necesidad de avanzar en la reordenación definitiva de los accesos a los sectores de esta zona de Las Chapas, una actuación largamente demandada que permitirá mejorar su funcionalidad y movilidad".

No obstante, Romero ha defendido que el desarrollo de estos trabajos "debe acompasarse con el estado real de ejecución de las alternativas para garantizar la seguridad de los usuarios y la accesibilidad de los residentes".

Al hilo, la carta remitida por el Consistorio indica que el cierre se ha producido "de forma anticipada respecto a los trabajos en curso". Así, el portavoz municipal ha considerado especialmente relevante que el cierre se haya producido "sin que se haya proporcionado previamente la información necesaria al Ayuntamiento y a los vecinos para preparar una alternativa de movilidad".

También ha advertido de las dificultades derivadas de la ausencia de una señalización adecuada que informe del corte, de las rutas alternativas disponibles y de las modificaciones de circulación. La misiva municipal recoge que esta situación está provocando incidencias y maniobras imprevistas por parte de los conductores, "generando un riesgo para la seguridad vial tanto en la propia A-7 como en los entornos residenciales afectados".

Por ello, el Consistorio ha solicitado formalmente la reapertura temporal de los accesos hasta que concluyan las obras de acondicionamiento de los viales alternativos de entrada y salida. La petición se realiza apelando al principio de proporcionalidad y al interés general, con el propósito de "permitir que el tránsito pueda desarrollarse en condiciones adecuadas para evitar perjuicios innecesarios a vecinos, usuarios y visitantes de la zona".

En suma, el edil ha defendido que esta medida permitiría compatibilizar "el avance de una actuación necesaria para la zona con la protección de la movilidad de los ciudadanos". Asimismo, ha subrayado la importancia de que las administraciones supramunicipales cuenten con los ayuntamientos "cuando sus actuaciones puedan afectar directamente a la circulación, la accesibilidad y la seguridad".