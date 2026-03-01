Marbella (Málaga) registra la mejor estancia media en los últimos siete años en el mes de enero

Vista panorámica de Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

Marbella (Marbella) ha alcanzado registros históricos de empleo hotelero y precio por habitación en un mes de enero y la mejor estancia media en los últimos siete años. La directora general del ramo, Laura de Arce, ha resaltado que los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) "confirman la solidez del modelo turístico de la ciudad, basado en el posicionamiento premium, la calidad de la demanda y la generación de trabajo estable".

Según ha indicado el Consistorio local en una nota, la responsable local ha detallado que el precio medio por habitación ocupada (ADR) fue de 165,38 euros, el dato más alto de la serie histórica para un mes de enero, y que supera ampliamente los 158,79 euros registrados en enero de 2025, "confirmando la capacidad del destino para atraer una demanda menos sensible al precio".

Además, con respecto a los buenos resultados a nivel laboral, ha indicado que el sector hotelero ha alcanzado en enero 2.810 trabajadores, el nivel más alto de la serie histórica desde 2008 y superando los 2.763 empleados del mismo mes de 2025.

"Este récord adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que parte de la planta hotelera de alta gama permanece temporalmente cerrada por reformas, lo que pone de manifiesto la fortaleza estructural del destino y su capacidad de absorción", ha apuntado la representante municipal.

De igual modo, ha valorado el hecho de que la estancia media ha alcanzado los 3,49 días, "mejorando los 2,93 días de enero de 2025 y situándose como la mejor registrada en un mes de enero en los últimos siete años". A este respecto, ha valorado que este indicador "refuerza el impacto económico real por visitante, reduce la rotación y consolida un perfil turístico de mayor permanencia y contribución al destino".

Por otra parte, ha señalado que durante el mes de enero, los establecimientos hoteleros del municipio registraron 20.442 viajeros, de los cuales 14.445 fueron internacionales (70,66%) y 5.997 nacionales (29,34%), "consolidando el fuerte peso del mercado exterior incluso en invierno y reforzando el peso internacional del destino".

Con respecto al grado de ocupación hotelera, que se situó en el 37,83, por debajo del registrado el año pasado, ha indicado que "hay que tener en cuenta el contexto marcado por la reforma integral de establecimientos emblemáticos como el Gran Meliá Don Pepe, el cierre temporal de otros establecimientos relevantes como el Hotel Guadalmina, así como el del antiguo Senator Marbella Spa Hotel, actualmente en proceso de reforma para su transformación en un futuro establecimiento de la marca Meliá Hotels International, y la sucesión de varias borrascas encadenadas durante el mes, que pudieron influir en decisiones de viaje de última hora, especialmente en escapadas de corta duración".

En este escenario, el RevPAR --ingreso por habitación disponible-- se situó en 67,60 euros, registrando un ligero descenso interanual respecto a los 72,47 euros de enero de 2025 como consecuencia directa del descenso de ocupación, aunque manteniéndose en niveles elevados dentro del contexto histórico de temporada baja.

En esta línea, De Arce ha resaltado que la ciudad "reafirma que su fortaleza turística se sustenta en la calidad, la rentabilidad y la consolidación de su posicionamiento internacional 'premium', avanzando hacia un modelo más sostenible y competitivo a largo plazo".