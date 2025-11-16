Marbella (Málaga) renueva su apoyo a Aspandem con dos convenios por casi 300.000 euros

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha renovado su compromiso con la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de Marbella (Aspandem) mediante la firma de dos convenios de colaboración por un importe total de 299.000 euros. Los acuerdos permitirán reforzar el programa asistencial de la entidad y su proyecto Viverismo de formación laboral.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, suscribió los convenios junto a la presidenta de Aspandem, María José Morales, y destacó "la labor de una entidad de referencia en Andalucía, que sigue creciendo y que presta un servicio esencial a las personas con discapacidad y a sus familias". Muñoz precisó que Aspandem atiende actualmente a más de 950 usuarios, ofreciendo atención temprana, terapias específicas y cuidados necesarios para mejorar su calidad de vida. La regidora añadió que el Consistorio seguirá apoyando a la entidad para que desarrolle su trabajo con todas las garantías y adelantó que ya se está redactando el próximo plan de apoyo a colectivos sociales.

Por su parte, María José Morales agradeció el respaldo municipal y explicó que la ayuda es fundamental para mantener un servicio de calidad, especialmente tras el crecimiento de la asociación, que ha pasado de 600 a casi 1.000 usuarios en los últimos años.

El programa asistencial contará con 236.000 euros y beneficiará directamente a los usuarios a través de 125 trabajadores, 563 voluntarios y 749 socios. Por su parte, el proyecto Viverismo, con una dotación de 63.000 euros, ofrecerá formación teórico-práctica en jardinería a personas con discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33%, beneficiando a 30 usuarios en el vivero propio de Aspandem en San Pedro Alcántara.

Aspandem gestiona además dos Centros de Atención Infantil Temprana (Cait) en Marbella y San Pedro Alcántara, donde se imparten terapias de psicología, fisioterapia y logopedia para niños de 0 a 6 años. Asimismo, cuenta con tres centros ocupacionales y de día, situados en El Arquillo, Las Palomas y La Campana, que ofrecen talleres de jardinería, artes gráficas, lavandería y cocina.

Con estos convenios, el Ayuntamiento refuerza su colaboración con Aspandem, garantizando la continuidad de sus servicios y fomentando la integración y formación laboral de las personas con discapacidad en Marbella.