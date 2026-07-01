Marbella (Málaga) respalda a la AECC celebrando el 'V Torneo Solidario de Golf' y la 41 edición de su gala benéfica

Presentación de actividades de apoyo a la AECC - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento ha acogido este miércoles la presentación de la 41 Gala Benéfica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Marbella (Málaga) y del V Torneo Solidario de Golf, dos citas que volverán a reunir a instituciones, empresas y sociedad civil con el objetivo de recaudar fondos para mantener los programas gratuitos de atención que la entidad ofrece a pacientes oncológicos y a sus familias.

La concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, ha trasladado el respaldo del Consistorio a la labor que desarrolla el colectivo y ha subrayado que "es una iniciativa que se ha consolidado en el calendario estival, pero sobre todo en el corazón de nuestros vecinos".

Asimismo, ha querido agradecer "el trabajo diario e incansable que realizan tanto los profesionales como el voluntariado, que son un ejemplo de compromiso, solidaridad y acompañamiento a las personas que padecen la enfermedad y a su entorno".

La edil ha incidido en que la entidad presta durante todo el año atención emocional, apoyo social y recursos especializados de forma totalmente gratuita, al tiempo que ha resaltado que "esta gala es mucho más que un evento social; es un espacio de encuentro, de solidaridad y de participación que nos reúne en torno a una causa en la que todos debemos seguir poniendo nuestro granito de arena", ha señalado.

En este sentido, ha animado a la ciudadanía a implicarse en la iniciativa porque "cada gesto y cada colaboración, por pequeña que sea, suma en la lucha contra el cáncer". Por su parte, el presidente de la AECC del municipio, Santiago Gómez-Villares, ha agradecido el respaldo institucional y de los patrocinadores y ha recordado que los fondos obtenidos "permiten sostener servicios que cada año benefician a cientos de familias".

Ha especificado que durante el último ejercicio la sede local ha atendido a 462 pacientes y 135 familiares, llevando a cabo 2.318 sesiones de atención y acompañamiento, además de prestar apoyo social a 127 personas, desarrollar 847 sesiones de atención psicooncológica para 290 pacientes, realizar 732 sesiones de fisioterapia oncológica para 171 usuarios y promover actividades de nutrición y hábitos saludables dirigidas a 59 personas.

"Solo estas cifras nos obligan a volver a pedir el compromiso de la sociedad de Marbella, de su tejido empresarial y de todas aquellas personas que año tras año hacen posible que sigamos ofreciendo estos servicios", ha afirmado Gómez-Villares, quien ha recordado que la gala celebrará su 41 edición el próximo 1 de agosto en la Finca de la Concepción, con el objetivo de volver a superar los seiscientos asistentes.

El presidente de la asociación también ha anunciado que el premio 'The Fighter', con el que la entidad distingue a personas que contribuyen a normalizar la enfermedad y a transmitir esperanza con su ejemplo, recaerá este año en Borja Sémper, quien ha confirmado su asistencia al acto.

Asimismo, ha avanzado que la gala volverá a estar presentada por Eva Ruiz y Poty Castillo y contará con las actuaciones de 'Efecto Mariposa' y 'The Vintage Experience', además de la tradicional rifa solidaria y la subasta benéfica.

El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha felicitado a la asociación por la labor que desarrolla y por unos resultados que, según ha indicado, "reflejan el enorme trabajo que hay detrás de toda la junta directiva y del equipo de profesionales y voluntarios".

Asimismo, ha destacado que Marbella es una ciudad muy deportiva, pero también muy solidaria, recordando la colaboración permanente entre el Ayuntamiento y la entidad en distintas iniciativas benéficas.

Vieytes ha explicado que el V Torneo Contra el Cáncer se disputará el próximo 31 de julio en el Real Club de Golf Las Brisas, bajo la modalidad Pareja Mejor Bola Stableford, con la participación de 120 jugadores. "Quienes se inscriban no solo disfrutarán de un gran torneo en uno de los mejores campos de golf de la ciudad, sino que estarán colaborando directamente con una causa que beneficia a cientos de familias", ha indicado.

El edil también ha agradecido la implicación de los clubes de golf y de las empresas colaboradoras, al tiempo que ha defendido que la colaboración público-privada es "fundamental" para que este tipo de eventos siga creciendo y permita a la entidad continuar ampliando su labor asistencial en Marbella.

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de 'Tu Primer Hogar Siglo XXI' como patrocinador principal de la gala durante los próximos años. El anuncio ha sido realizado por el presidente del Grupo Alfil, Francisco Gómez Palma, quien ha explicado que esta colaboración responde al compromiso social que mantiene la compañía desde su creación.

El empresario ha señalado que el respaldo a la AECC "no es una acción aislada, sino una extensión de nuestra razón de ser", al considerar que tanto el proyecto empresarial como la asociación comparten el objetivo de ofrecer seguridad y apoyo a las personas en momentos decisivos de sus vidas.

"Esta asociación representa refugio, atención y cuidado para quienes afrontan la enfermedad y sus familias, y para nosotros es un orgullo poder contribuir a que continúe desarrollando esa labor con una alianza que nace con vocación de continuidad", ha manifestado.