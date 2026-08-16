Marbella (Málaga) saca a licitación la remodelación del Centro de Participación Activa de Nueva Andalucía

El Ayuntamiento saca a licitación la remodelación del Centro de Participación Activa de Nueva Andalucía. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha sacado a licitación las obras de remodelación integral del Centro de Participación Activa de Nueva Andalucía, con un plazo de ejecución previsto de ocho meses. La actuación se desarrollará en una parcela municipal, donde se encuentran actualmente las instalaciones y contempla la demolición de las edificaciones existentes y la construcción de unas nuevas dependencias, con el objetivo de ampliar, modernizar y mejorar los servicios que se prestan a los usuarios.

El concejal del ramo, Diego López, ha apuntado en una nota que el futuro edificio, concebido como Centro Municipal de Recursos para la Diversidad, Equidad e Inclusión, contará con varios accesos desde las calles Quevedo y Tirso de Molina. "Esta distribución permitirá utilizar sus distintos espacios de forma conjunta o independiente, tanto durante su funcionamiento habitual como para la celebración de actividades extraordinarias", ha afirmado el edil, quien ha subrayado que "las renovadas instalaciones dispondrán de un despacho para la Junta de Gobierno, cuatro salas de talleres, un aula de informática, un gimnasio con vestuarios, un almacén, una peluquería y una zona exterior de esparcimiento equipada con escenario y pista de petanca".

"También se habilitarán espacios comunes como conserjería, aseos adaptados, archivo, cuarto de limpieza y cafetería", ha puntualizado. El proyecto permitirá igualmente mejorar las dependencias destinadas a Derechos Sociales y al área de integración, que contarán con seis despachos para la atención individualizada, una sala de reuniones con capacidad para 15 personas y un almacén.

La intervención contempla 887 metros cuadrados destinados específicamente al Centro de Participación Activa, 190 para el área administrativa y 104 para la cafetería. A estas superficies se sumarán una terraza de 229 metros cuadrados vinculada al establecimiento hostelero, otra de 225 junto al gimnasio y más de 1.300 de zonas exteriores y jardines.

Las nuevas instalaciones podrán acoger talleres, charlas, reuniones, exposiciones, conferencias, celebraciones y otras iniciativas orientadas al envejecimiento activo, la convivencia, la participación ciudadana y la inclusión social. El diseño se ha planteado siguiendo criterios de accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética y el inmueble incorporará aislamiento térmico de alta calidad, climatización eficiente, sensores de presencia, iluminación LED de bajo consumo y carpinterías exteriores con rotura de puente térmico y vidrios con propiedades especiales.

Por su parte, las zonas exteriores incluirán vegetación autóctona y sistemas de riego por goteo y telegestión con aprovechamiento del agua de lluvia, lo que permitirá reducir el consumo de recursos y los costes de mantenimiento. "Con esta licitación, el Ayuntamiento avanza en la renovación integral del Centro de Participación Activa de Nueva Andalucía y en la creación de unas instalaciones más amplias, modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades de las personas mayores y del conjunto de usuarios de los servicios municipales", ha indicado el edil.