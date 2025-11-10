Marbella presume como referente mundial en eventos deportivos tras el éxito del Campeonato del Mundo Ironman 70.3

El evento ha reunido a más de 20.000 personas entre deportistas y acompañantes y ha generado millones de impactos en redes sociales

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

Marbella (Málaga) se ha consolidado como referente internacional en la celebración de eventos deportivos tras el éxito del Campeonato del Mundo Ironman 70.3, celebrado este fin de semana por primera vez en España.

Así lo ha puesto de manifiesto la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha participado en el acto de entrega de premios celebrado este lunes en el Recinto Polivalente de La Caridad, donde ha destacado el impacto deportivo, económico y mediático del evento, que ha reunido a más de 20.000 personas entre atletas y acompañantes.

La regidora ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la competición y ha subrayado que ha sido "un gran honor" que la ciudad haya sido elegida como sede. "En pleno mes de noviembre, nuestro clima excepcional ha permitido disfrutar de unas condiciones inmejorables para la práctica deportiva", ha señalado, punto en el que ha incidido igualmente en "la amplia planta hotelera y la infraestructura turística, capaces de garantizar servicios de calidad durante todo el año".

La primera edil, que ha entregado un reconocimiento al vencedor del campeonato en la categoría masculina, el belga Jelle Geens, así como a la ganadora en la modalidad femenina, la triatleta británica Lucy Charles-Barclay, ha puesto el acento en que la prueba ha tenido "un importante retorno económico y social para los trabajadores y empresarios de Marbella, además de un efecto mediático de gran alcance, con millones de impactos en redes sociales y retransmisiones en directo que han mostrado imágenes espectaculares de la ciudad a todo el mundo".

Asimismo, ha agradecido la colaboración de los municipios vecinos de Coín, Ojén, Monda y Cártama, por los que discurrió parte del recorrido en bicicleta, y ha reconocido el esfuerzo de las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil de Tráfico, los más de 3.000 voluntarios y el personal de los distintos servicios municipales, especialmente los equipos de Servicios Operativos y Limpieza, "cuya labor ha sido fundamental para el éxito de la cita".

Por su parte, la viceconsejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María Esperanza O'Neill, ha felicitado al Ayuntamiento de Marbella "por su compromiso con el deporte y la cultura" y ha remarcado la capacidad del municipio "para organizar grandes eventos internacionales que proyectan la imagen de España y Andalucía en todo el mundo".

Por último, el CEO de Ironman, Scott De Rue, ha calificado la edición de Marbella como "el mejor Ironman", destacando tanto la organización como el entorno de la ciudad y el entusiasmo que han mostrado el público y los voluntarios.