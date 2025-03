Marenostrum Fuengirola anuncia el Sohail Jazz con tres citas para este 2025 y el festival Metrica Global

FUENGIROLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola ha anunciado el Sohail Jazz Festival, que contará en este 2025 con tres citas musicakes, y el Metrica Global, con la banda The Blaze como cabeza de cartel.

Ambos eventos musicales se desarrollarán en el escenario Fundación Unicaja y las entradas están ya a la venta en www.marenostrumfuengirola.com para el primero de los eventos (jazz); y para el segundo se podrán adquirir a partir del martes 1 de abril.

El concejal de Grandes Eventos y Cultura, Rodrigo Romero, junto a Yesenia Zambrano, presidente de la Asociación de Música y Danza 'Lauro Arté', y Miguel Payda, director de la promotora Metrica, han informado de estas citas.

Romero ha valorado que el Sohail Jazz Festival celebra en este 2025 su quinta edición con tres días de actuaciones donde sonarán las notas musicales de Eric Alexander & Rale Micic (23 mayo), The Blues Horses (12 junio) y Cecilia Krull (19 junio).

Por su parte, The Blaze es la primera banda confirmada del Metrica Global que tendrá lugar el 7 de junio. Ambos eventos musicales que se desarrollarán en el escenario Fundación Unicaja-castillo Sohail.

SOHAIL JAZZ FESTIVAL

La primera jornada de jazz será interpretada por el saxofonista americano Eric Alexander y el maestro guitarrista serbio Rale Micic, el 23 de mayo, con un cuarteto donde fusionarán sus estilos únicos que emocionarán al público. Ambos compositores cuentan con una dilatada, y exitosa, carrera musical llevando su arte a todos los rincones del mundo.

Para la segunda jornada en este festival de Jazz, el castillo Sohail recibirá a The Blues Horses el 12 de junio. La innovadora banda está liderada por los saxofonistas tenores Inoidel González y Pablo García Vega, que fusionan elementos clásicos del género con toques contemporáneos y dinámicos.

Sus interpretaciones destacan por la habilidad técnica y la riqueza cultural de sus integrantes que provienen de Cuba, España, Ucrania y Canadá. Juntos crean una atmósfera envolvente de alegría en cada uno de sus concierto y, los asistentes, podrán descubrirlo en directo.

El broche de oro correrá a cargo de Cecilia Krull Quartet. Nacida en Madrid, comenzó su carrera musical con tan solo siete años y hoy está reconocida como una de las cantantes más importantes de las nuevas generaciones de músicos de Jazz.

Ha compuesto las canciones principales de grandes producciones internacionales de cine como 'My Life is Going On', La Casa de Papel, o 'Agnus Dei' junto a Mala Rodríguez, en la serie Vis a Vis. El 19 de junio, los amantes del jazz podrán disfrutar en directo de su voz en el interior del escenario Fundación Unicaja.

METRICA GLOBAL

Por otro lado, la marca malagueña Metrica, creada por Miguel Payda y que promueve eventos de música electrónica, aterriza el 7 de junio en el escenario Fundación Unicaja con su concepto Metrica Global.

Para esta ocasión, contarán con una de las pocas actuaciones que los franceses The Blaze realizarán en nuestro país y estarán acompañados por un elenco artístico que se irá anunciando en las próximas semanas.

Metrica es una fiesta de música electrónica creada por Miguel Payda, consolidada como un referente en la escena underground. Con una selección artística cuidadosamente curada y una producción de alto nivel, ofrece una experiencia inmersiva donde el sonido, la iluminación y la puesta en escena se combinan para crear una atmósfera única.

El ciclo de conciertos fuengiroleño prepara cada año una programación ecléctica donde añade gran cantidad de géneros musicales y culturales diferentes. Gracias a su acústica y cercanía entre público-artista, el castillo Sohail se convierte en el espacio perfecto para recibir experiencias musicales de este calibre.

El Festival de Jazz regresa este verano con tres fechas: 23 de mayo; 12 de junio; 19 de junio. Metrica Global aterriza por primera vez el 7 de junio con The Blaze y más artistas aún por anunciar.