Marenostrum Fuengirola arrancará el 30 de abril de 2022 con el concierto de Fito & Fitipaldis

FUENGIROLA (MÁLAGA), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marenostrum Fuengirola arrancará su edición de 2022 con el concierto de Fito & Fitipaldis 'Cada vez cadáver Tour'. Será el sábado 30 de abril a partir de las 20.30 horas y las entradas, a partir de 36 euros más gastos de gestión, estarán a la venta desde este viernes en la página web www.marenostrumfuengirola.com.

"Empieza a desgranarse cómo será Marenostrum de 2022 porque hoy Fito ha anunciado su gira, porque tiene nuevo disco y nuevo tour 'Cada vez cadáver'", ha dicho el concejal de Cultura de la localidad, Rodrigo Romero, quien ha agregado que junto al recital de Alejandro Sanz "van a ser dos de las grandes giras de artistas nacionales del año que viene".

"Es un artista que lleva mucho tiempo sin girar y la gente lleva mucho tiempo sin verlo y tienen ganas de disfrutar de él y ya en conciertos de gran formato, que es lo que volveremos a tener el año que viene", ha asegurado Romero sobre Fito & Fitipaldis.

El recinto musical, que se ubica en la ladera del castillo Sohail, es la punta de lanza del Plan de Proyección Internacional de la ciudad y uno de sus principales focos de atracción turística. "Fuengirola se convertirá ese fin de semana, el del 30 de abril, en la capital de la diversión, de la cultura, no solo en la provincia de Málaga sino en Andalucía, ya que coincidirá también con la celebración de la FIP", ha explicado.

Romero ha vuelto a incidir en que Marenostrum Fuengirola "es uno de los recintos musicales al aire libre más espectaculares del momento", recordando que esta cita cultural nació en 2016, como una apuesta del Ayuntamiento de Fuengirola por la música en vivo.

Así, a lo largo de estos años ha conseguido llevar a su escenario a algunas de las estrellas más reseñadas de panorama internacional, como Jennifer López, Ricky Martin, Bob Dylan, Leiva, Robe Sting, Alejandro Fernández, Santana o Rod Stewart, entre otros muchos más artistas.

En Fuengirola, Fito & Fitipaldis contarán con Morgan como banda invitada que estarán presentando durante esta gira su nuevo trabajo 'The River and The Stone'. Por eso está previsto el inicio del concierto a las 20:30 horas. Así que, como ha aseguro el concejal los fans podrán disfrutar en directo del último trabajo discográfico de Fito & Fitipaldis, publicado el pasado 24 de septiembre, y que "ya es considerada una de las entregas más honestas y sinceras del artista".