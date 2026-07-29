María del Mar Navarrete Sierra, nueva capitana marítima en Málaga

Mar Navarrete, capitana marítima de Málaga - MINISTERIO

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) - La Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha nombrado a María del Mar Navarrete Sierra, hasta ahora inspectora de Seguridad Marítima, capitana marítima de Málaga.

El nombramiento se produce tras la jubilación de Francisco Hoya, que ocupaba esta responsabilidad desde que se crearon las Capitanías Marítimas, hace casi 31 años.

María del Mar Navarrete es licenciada en Marina Civil por la Universidad de Cádiz y capitán de la Marina Mercante. Además, posee un postgrado especialista en Derecho Marítimo Internacional de la Universidad de Comillas.

Así, comenzó su trayectoria profesional como oficial y capitán en buques mercantes y durante un año trabajó como técnico superior de operaciones especiales en Salvamento Marítimo, han indicado en un comunicado.

Desde septiembre de 2008 trabaja para la Dirección General de la Marina Mercante, primero como inspectora de Seguridad Marítima en la Capitanía Marítima de Palma de Mallorca y desde 2008 en la de Málaga.