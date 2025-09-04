María Peláe comparte cartel en S!ngulares Málaga con Sílvia Pérez Cruz, Bebe, María Terremoto, Miranda! y Campello

La malagueña María Peláe y el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, presentan el programa de S!ngulares 2025. - TEATRO CERVANTES

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La malagueña María Peláe comparte cartel en S!ngulares 2025 con Sílvia Pérez Cruz, Bebe, María Terremoto, el dúo argentino Miranda! y Miguel Campello. El primer gran ciclo de la Temporada 2025-26 de los espacios municipales de Málaga lanza así entre el 1 y el 11 de octubre un guiño a la mejor música actual desde una mirada eminentemente femenina.

Peláe ha acompañado este jueves al director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, en la presentación del programa de S!ngulares, que comienza el 1 de octubre con Miguel Campello y se cierra el sábado 11 del mismo mes con la actuación de los bonaerenses Ale Sergi y Juliana Gattas, es decir, Miranda!.

Según han señalado, electropop, mestizaje, nueva canción y flamenco renovado caben en un ciclo con el que la actividad del Teatro Cervantes alcanzará "su velocidad de crucero", después del comienzo de año escénico con Alejandro Jodorowsky los pasados lunes y martes y tras la apertura de la 37 Temporada Lírica con las funciones de Tristán und Isolde el 25 y el 28 de septiembre.

Las entradas para los seis conciertos están ya a la venta. El público interesado en asistir a S!ngulares 2025 se podrá beneficiar de los nuevos abonos abiertos. El descuento progresivo de estos para las citas del Teatro Cervantes es del 10% si se compran tiques de tres espectáculos, del 20% si se adquieren de cinco espectáculos y del 30% para ocho, y siempre en aquellos en los que haya acuerdo previo entre Málaga Procultura y las compañías.

Miguel Campello, conocido y reconocido por haber sido la voz y el alma de elbicho, es el encargado de abrir S!ngulares, donde llevará el repertorio de su nuevo disco, 'Noche y día' el miércoles 1 de octubre --de 15 a 45 euros--. Hace ya diez años y cuatro discos que Campello decidió caminar en solitario, dejando atrás el característico mestizaje entre flamenco, jazz, rock y sonoridades magrebíes de la banda elbicho para explorar nuevas fronteras.

'Noche y día' es el resultado de cuatro años de trabajo; un doble álbum que encapsula la dualidad de la vida, representando las luces y sombras. Campello lo defenderá en directo con la ayuda de Ohad Levy (guitarras), Josué Ronkio (bajo), Pepe Andreu (trompeta), Luis Fernández (batería) y Milo Campello (batería electrónica y programaciones).

El segundo concierto de S!ngulares vuelve la vista a la mejor tradición flamenca jerezana con la cantaora María Terremoto, que acude a Málaga para presentar su 'Manifiesto' acompañada por Nono Jero a la guitarra y Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote a las palmas (jueves 2 de octubre; de once a 32 euros).

El cante de María Fernández Benítez, conocida como 'Terremoto' igual que su abuelo y su padre, transmite la fuerza de sus antepasados y a la vez es capaz de quebrar la superficie en busca de nuevos caminos. 'Manifiesto' es un viaje de búsqueda emocional, expiación y regocijo, que comienza en la misma raíz cruda de un romance y termina con el frondoso jolgorio de unas bulerías.

Luego, María Peláe traerá al coliseo malagueño el recién editado 'El evangelio' (viernes 3 de octubre; de 16 a 48 euros). Tras el éxito de sus anteriores trabajos, la cantautora malagueña ha armado un espectáculo en el que cada canción es una verdad contada con arte y pasión.

'El evangelio', "un viaje musical inspirado en la voz del pueblo, en las historias y en la fuerza de mujeres que han marcado su propio camino", Peláe fusiona flamenco, pop, crítica, humor y mucho estilo y en el tour la cantante malagueña está acompañada por Antonio Jesús Bravo, batería; Ohad Levy, guitarra; Elena Ollero, palmas y coros; Marina Perea, palmas y coros, y Alberto Enguita, saxofón y teclado.

Por su parte, Bebe celebra los 20 años de la publicación de 'Pafuera telarañas' (2004), su álbum de debut, con el que se incorporó a la industria musical de la mano de Carlos Jean. y con el que recibió el respaldo del público más variopinto y reconocimientos como el Grammy Latino a la Mejor Artista Revelación, cuatro Premios de la Música (2005) o el Ondas 2004 a Artista Revelación.

La gira 'Pafuera telarañas. 20 años tour' la trae al Teatro Cervantes el sábado 4 octubre --de 18 a 54 euros--, rodeada de José Javier Rojas (bajo), Carlos Javier Gómez y David Lozano (guitarras), Jorge Juan Tortosa (batería) y Pablo Barrios (teclados) para recrear un disco que contenía temas tan coreados como 'Malo', 'Ella' o 'Siempre me quedará'.

Además, llega Sílvia Pérez Cruz con 'Canciones', el nuevo espectáculo. La artista gerundense regresa al Teatro Cervantes de Málaga el domingo 5 octubre --de 18 a 54 euros-- acompañada por la misma banda de 'Toda la vida, un día'; es decir, Marta Roma al violonchelo, Bori Albero en el contrabajo y Carlos Montfort al violín, Sílvia revisita canciones que marcaron su camino, entre colaboraciones memorables y vivencias esenciales.

La clausura de S!ngulares 2025 será con Miranda! el sábado 11 octubre --de 15 a 45 euros--. Ale Sergi y Juliana Gattas son reconocidos por su extravagante presencia en el escenario, por sus pegadizas canciones y por ritmos que van desde la balada al rock pasando por el 'synth-pop'.

Los argentinos han lanzado un hit tras otro durante más de 20 años, con casi 8.5 millones de oyentes mensuales en Spotify y su canal oficial de YouTube más de 830.000 suscriptores, con más de 2.200 millones de reproducciones en todos sus vídeos. Miranda! presentarán en Málaga su último disco, 'Nuevo Hotel Miranda!', un trabajo que cuenta con las colaboraciones de Kenia OS ('Siempre que lo beso'), Ana Mena ('Como amigos'), Abraham Mateo ('Por ese hombre'), Nicki Nicole ('Hace rato') o Tini ('Me gusta').