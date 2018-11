Marín, dispuesto a negociar con "todos": "El único fracaso sería que no hubiera cambio"

Actualizado 13/11/2018 12:07:51 CET

MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha mostrado este martes su disposición a negociar con "todos" los partidos tras la celebración de las elecciones del próximo 2 de diciembre para que Cs presida el Gobierno andaluz, al tiempo que ha subrayado que "el único fracaso sería que no hubiera un cambio y que Andalucía, después de 40 años de gobiernos socialistas, siga igual".

Así se ha pronunciado Marín durante su participación en Málaga en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y laboratorios VIR, donde ha sido presentado por el secretario general de Cs, José Manuel Villegas. Han asistido distintos diputados andaluces y dirigentes de Cs, el cabeza de lista por la provincia de Málaga, Javier Imbroda, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre otros.

El líder de Cs en Andalucía ha dicho que las elecciones del próximo 2 de diciembre "no van de conseguir más o menos votos, van de ganar el cambio en Andalucía. Y se no se produce estaremos otros cuatro años lamentándonos de no haber aprovechado esta oportunidad", ha afirmado Marín, quien ha insistido en que su formación sale "a ganar" y a conseguir que sea Cs quien lleve a cabo ese cambio político "tan ansiado" en Andalucía.

Tras reiterar que los votos de la formación naranja "no van a servir para que el PSOE-A y Susana Díaz sigan gobernando", el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, se ha mostrado convencido de que no se va a producir un escenario de repetición de elecciones. "Vamos a ser capaces de ilusionar y de movilizar para lograr un cambio de gobierno", ha apuntado Marín, añadiendo que quien quiere presidir la Junta "no puede tirar la toalla, como sí hace Susana Díaz".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))