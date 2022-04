Marín insiste en que "no es el mejor momento" para plantear un adelanto electoral: "Bloqueo en el Parlamento no hay"

MIJAS (MÁLAGA), 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reiterado este viernes sobre un posible adelanto electoral en Andalucía que cree que "este no es el mejor momento para plantearse esa posibilidad", apuntando que "bloqueo en el Parlamento no hay"; por lo que ha abogado por continuar la legislatura hasta después del verano.

"Creo que sería un error, lo digo con total sinceridad", ha asegurado Marín, quien entiende que "no es el momento, creo que el momento es septiembre, octubre, cuando hayamos conseguido que muchísimas empresas y trabajadores andaluces que han sufrido la crisis del COVID y que ahora se están recuperando, tengan un alivio; y no paralizar la administración durante los próximos cuatro meses".

Cuestionado por los periodistas en Mijas (Málaga), donde ha visitado el CIOMijas junto a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha recordado que el pasado miércoles hubo un pleno en el Parlamento andaluz "en el que se han aprobado todos los decretos y todas las normas", por lo que ha dicho que "bloqueo no hay".

Además, ha señalado que "estamos en un momento de recuperación económica en Andalucía, creciendo en número de empresas y autónomos, y siendo referentes a nivel nacional en todos los sentidos". Asimismo, ha recordado que hay un presupuesto "prorrogado de 41.000 millones de euros que estamos ejecutando y tenemos un verano por delante muy importante".

"Estoy convencido de que hay muchos sectores productivos y muchos empresarios, igual que muchísimos andaluces, que creen que este no es el mejor momento para convocar unas elecciones y yo comparto esta posición", ha dicho el vicepresidente, quien, no obstante, ha señalado que esta convocatoria es potestad del presidente andaluz, Juanma Moreno.

Así, ha incidido en que "si me dijeran que el Gobierno está bloqueado porque en el Parlamento no se mueve nada, que le han tumbado todos los decretos,; lo entiendo; que no hay unos presupuestos para tirar para adelante; lo entiendo; pero es que no existe ninguna tesis que indique que convocar elecciones signifique tener unos presupuestos aprobados mañana".

"Creo, y sigo defendiendo, desde la lealtad que tengo con Moreno y todo el Gobierno, que este no es el mejor momento para plantearse esa posibilidad", ha insistido Marín, quien ha reiterado que "cuando el presidente decida así será y el compromiso es comunicármelo lo antes posible y yo a día de hoy no tengo conocimiento".

Preguntado por el hecho de que las encuestas no son favorables a Cs, ha dicho que "nunca lo han sido, pero aquí estamos gobernando con 21 escaños".

"Creo que es importante en este momento que más allá de las encuestas, más allá de mirar por un escaño, seamos capaces de entender que unas elecciones paralizan la administración autonómica, que tiene que desplegar más de 41.000 millones de euros y más de 5.600 millones de fondos europeos", ha señalado, preguntándose "cuál es la diferencia de convocar unas elecciones ahora o en septiembre u octubre".

Por tanto, ha abogado por "dejar trabajar a la gente, que se recupere su economía, que estamos con una tasa de inflación que va a llegar al 10% y no creo que sea el momento".

Por su parte, la consejera de Empleo se ha referido también a la potestad del presidente para convocar los comicios, apuntando que "veremos en las próximas semanas si al final decide, con los datos que él tenga y que le aporte la parte económica del Gobierno, si pulsa ya el botón de elecciones o bien se espera a que sean después del verano".