Más de 1.500 deportistas participan en la Liga Nacional de Clubes de Triatlón que se celebra en Torremolinos (Málaga)

Más de 1.500 deportistas participarán en la Liga Nacional de Clubes de Triatlón, que se celebrará en Torremolinos. Ayuntamiento, Diputación y Junta han presentado el evento junto a la Federación Nacional y Andaluza de este deporte.À - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Tendrá lugar este fin de semana, 6 y 7 de septiembre, con 70 clubes de todo el país

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Más de 1500 deportistas participarán en Torremolinos (Málaga) en los Campeonatos de España de Triatlón SuperSprint por Clubes y SuperSprint 2x2, y de Relevos Mixtos, jornadas finales y decisivas de la Liga Iberdrola y Liga Nacional de Clubes 2025 de la Federación Española de Triatlón, representando a los 60 clubes participantes en Primera y Segunda División femenina y masculina, además de una decena de clubes en las categorías Open. Torremolinos acogerá también una nueva cita del circuito nacional de promoción Trimparables con casi 225 inscritos.

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa de la ciudad, Margarita del Cid; el vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas; y el delegado territorial de Deporte de la Junta, Carlos García, que han participado en la presentación del evento junto al director de competiciones de la Federación Española de Triatlón, Jorge García; y el presidente de la Federación Andaluza, Pablo Castilla.

Margarita Cid, alcaldesa de Torremolinos, ha destacado que "en estas jornadas de competición las y los mejores triatletas del país van a volver a Torremolinos, que será punto de encuentro de nuevo para todos los amantes del triatlón. Los datos hablan por sí mismos, con más de mil quinientos participantes que se van a reunir en torno a la playa de los Álamos, el circuito ciclista de las inmediaciones y el paseo marítimo", los mimos escenarios de la Gran Final del Campeonato del Mundo de Triatlón 2024 que, recordaba Cid, "supuso un impacto económico de 44 millones para la ciudad y una repercusión mediática valorada en 25 millones de euros".

Para la primera edil, datos como los del evento de 2024 son los que hacen que se trabaje "para promocionar la ciudad y su especial vinculación con el deporte, que convierten a Torremolinos en un escenario ideal para este tipo de competiciones".

La regidora ha asegurado que "Torremolinos lleva décadas identificándose con una apuesta decidida por el deporte, por tener instalaciones deportivas que se adecúen a lo que es la ciudad, de primera, y que el deporte sea una motivación para venir a Torremolinos como el sol o la gastronomía". En esa inquietud del Ayuntamiento "las federaciones española y andaluza de Triatlón se han convertido en grandes aliados", concluía la Alcaldesa, "convencida de que las vecinas y vecinos se van a volcar con las competiciones del fin de semana, como pasó con el Mundial, y van a estar orgullosos de la ciudad que proyectamos y que se ve en todo el mundo gracias a estos eventos".

Por su parte, el diputado provincial Juan Rosas ha recordado que en la provincia de Málaga hay un millar de triatletas federados y 28 clubes de triatlón, y que por este motivo la Diputación apuesta con fuerza por este deporte a través de su Circuito Provincial, que este año incluye diez pruebas en su calendario.

En este sentido, el titular de Deportes de la Diputación de Málaga ha expresado su "sincera admiración por este deporte de especial dificultad, ya que, si es complicado destacar en una disciplina deportiva, aún más exigente y complejo es sobresalir en una que engloba otras tres tan diferentes como la natación, el ciclismo y el atletismo".

Juan Rosas también ha destacado la apuesta de la Junta de Andalucía "por la celebración de grandes eventos deportivos en la provincia, que son un ejemplo para la proyección del territorio y la promoción de hábitos saludables", y ha subrayado el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Torremolinos para que este tipo de competiciones puedan ser un éxito como ocurrió en 2024, cuando la playa de Los Álamos, el paseo marítimo y el circuito ciclista de las inmediaciones fueron el escenario de la final del Campeonato del Mundo de Triatlón.

Carlos García, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, ha manifestado "su orgullo por estar presente en la presentación de una cita de máximo nivel como lo son los Campeonatos de España de Triatlón SuperSprint por Clubes, Relevos Mixtos y SuperSprint 2x2".

Para el representante de la Junta en la provincia malagueña, "la celebración de estos eventos en Andalucía no es casualidad, responde a la confianza de la Federación Española de Triatlón en la región, la capacidad de Torremolinos para acoger grandes pruebas y la calidad de instalaciones e infraestructuras". Acontecimientos deportivos como la final del Mundial en 2024 o los eventos nacionales de 2025 demuestran "que Andalucía está a la altura de los grandes destinos deportivos internacionales".

Jorge García, director de Competiciones de la Federación Española de Triatlón, ha destacado en la presentación que "Torremolinos ha dejado una huella en el Triatlón que perdurará mucho tiempo porque lo que ocurrió a nivel de ambiente y calidad del evento en la final del Mundial en 2024 superó las expectativas".

Tras la gran cita internacional, la ciudad "tenía que seguir siendo un referente del triatlón nacional en los próximos años y por eso se planteó como sede de alguna de las principales competiciones a nivel del Campeonato de España y Liga Iberdrola y Liga Nacional de Triatlón", ha dicho.

Y es que este fin de semana, Torremolinos vuelve a ser escenario de otro gran evento que, esta vez, resolverá las ligas Iberdrola y Nacional de Clubes con la celebración de las jornadas finales y decisivas de los Campeonatos de España de Triatlón SuperSprint por Clubes, SuperSprint 2x2 y Relevos Mixtos.

El sábado 6 de septiembre se celebraran los nacionales SuperSprint por Clubes y Relevos Mixtos, además de una cita del circuito nacional de promoción Trimparables con 225 inscritos, y el domingo 7 tendrá lugar el campeonato de España SuperSprint 2x2.

Así, por tanto, el sábado 6 de septiembre será la primera competición: el Nacional SuperSprint por Clubes, en el que triatletas de todos los equipos competirán en series clasificatorias para alcanzar la final de cada categoría, aportando puntos al equipo en función de sus posiciones en las mangas previas y la carrera definitiva. A las 9.00 horas comenzarán las series clasificatorias masculinas, con finales a las 11.00 horas, y a partir de las 12.00 se disputarán las mangas previas femeninas, con finales a las 14.00 horas.

Durante la tarde del sábado se disputará el Campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos, con equipos de cada club que se alternan en la carrera realizando cada uno un triatlón de distancia súper sprint antes de entregar el relevo al siguiente deportista. Las salidas de categoría Élite serán a las 19.00 horas, y cinco minutos más tarde saldrán las de categoría Open.

El domingo 7 de septiembre se celebrará el Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por Clubes 2x2, en el que tres parejas de deportistas de cada club se van sumando y alternando para realizar cada una dos triatlones de distancia súper sprint de forma consecutiva. Las carreras comenzarán a las 9.00 horas con la prueba de Segunda División y Open masculina, y a las 10:45 horas comenzará la Primera División masculina. A las 12:15 se dará la salida de Primera División femenina, y a continuación dos minutos después, a la Segunda División femenina y la prueba Open femenina.

TRIMPARABLES TORREMOLINOS 2025

El circuito nacional de promoción Trimparables, con pruebas populares promovidas por la Federación Española de Triatlón, Diario AS y Cadena SER, llegará en su cuarta cita de la temporada a Torremolinos con 225 inscritos tras recalar en Gijón, Zaragoza y Pontevedra.

Dirigido a la captación de deportistas y promoción del triatlón, incluye carreras de distancias sprint y súper sprint, triatlón inclusivo y modalidades como los relevos y parejas para facilitar que todas las personas con una mínima condición física de base puedan probar la experiencia de disputar un triatlón. Las pruebas se disputarán el sábado a partir de las 16.00 horas.