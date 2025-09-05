Más de 1.600 niños participan en los campamentos deportivos municipales de verano en Torremolinos (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Más de 1.600 niños han participado en los campamentos deportivos de verano de Torremolinos (Málaga), una iniciativa municipal que ha culminado este viernes y que se ha desarrollado desde el pasado 30 de junio, con el fin de facilitar la conciliación laboral y familiar en el periodo no lectivo.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Torremolinos en una nota, en la que ha precisado que a lo largo del verano pusieron en marcha cinco turnos con diversas modalidades deportivas para niños entre los cuatro y los 14 años. Como en anteriores ediciones, estos campamentos han vuelto a contar con plazas de atención a la diversidad.

En concreto, los campamentos deportivos de verano han registrado 970 participantes en las diversas modalidades que se han ofertado, como multideportivo, pre-rítmica, pre-ritmo, predeportivo, raqueta y rítmica.

Además, en esta campaña se han vuelto a ofertar plazas para los campamentos de fútbol, baloncesto y patinaje, que se han desarrollado con la colaboración de los clubes de la localidad, unos campamentos en los que han tomado parte 636 participantes, 290 en fútbol, 210 en baloncesto y 136 en patinaje.

Múltiples actividades deportivas, visitas a Aqualand, exhibiciones de la unidad canina de la Policía Local, fiesta con castillos hinchables, natación en piscina, gymkhana, juegos de orientación, tenis, pádel, baloncesto, juegos tradicionales y alternativos, atletismo o juegos musicales, han sido protagonistas a lo largo de las últimas semanas.