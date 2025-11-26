Más de 2.000 escolares participan en los conciertos contra el bullying y zambombás flamencas de la Diputación de Málaga

El auditorio Edgar Neville de Diputación acoge este miércoles y jueves varios pases con la Orquesta Sinfónica de Andalucía con su repertorio de temas de Disney, así como otras dos zambombás flamencas de la mano de Encarni Navarro el próximo viernes - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga celebrará entre este miércoles y el jueves cuatro conciertos didácticos de la mano de la Orquesta Sinfónica de Andalucía en la que la formación repasa de forma teatralizada un repertorio de temas Disney en torno a la temática de lucha contra el bullying, para 1.400 alumnos de todos los puntos de la provincia.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha dado la bienvenida a los estudiantes a los que ha agradecido su asistencia, "alegría y vitalidad", y ha destacado "la música como un gran nexo de unión y requisito indispensable para disfrutar de la Navidad".

Dirigidos por Víctor Eloy López, este miércoles se han celebrado en el auditorio Edgar Neville los dos primeros pases con los primeros 800 escolares de 20 centros educativos. El jueves, a las 10.15 horas y a las 11.45 tendrán lugar los otros dos pases con jóvenes de otros 20 centros.

Asimismo, la delegación de Educación y Juventud ha organizado en el mismo escenario una zambombá flamenca a cargo del grupo de la artista malagueña Encarni Navarro para el viernes. En esta actividad participarán otros 700 escolares llegados de 14 centros educativos. Las dos sesiones, a las 10.15 horas y 11.45 horas, llenarán de villancicos populares y diversión el Edgar Neville.